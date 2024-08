Rój Perseidów i zorza polarna. Kiedy kolejny spektakl na nocym niebie? RDC 13.08.2024 07:54 Tysiące mieszkańców Warszawy obserwowało rój Perseidów. Akcję wspólnego podziwiania tego spektakularnego zjawiska zorganizowało między innymi Centrum Nauki Kopernik. To nie jedyna atrakcja na niebie - w nocy z poniedziałku na wtorek w wielu miejscach naszego kraju można było zaobserwować także zorzę.

Zorza w okolicach Warszawy (autor: Joanna Tarkowska)

Rój Perseidów na nocnym niebie. Spektakl na nocnym niebie obserwowali między innymi warszawiacy przy Centrum Nauki Kopernik. Rzecznik tej placówki Katarzyna Nowicka powiedziała, że aura nad Wisłą dopisała.

- Zero chmur, zero deszczu, niebo czyste, przejrzyste, księżyc w pierwszej kwadrze, czyli nie przeszkadzający w obserwacjach. No i było widać, spadały gwiazdy, całkiem nawet kilka dużych, takich efektownych przeleciało tutaj. Słychać było ochy, achy, właśnie na to liczyliśmy. Udało nam się wygasić tutaj okoliczne iluminacje oraz oświetlenia, także stworzyliśmy na naszym Powiślu takie warunki, które mniej więcej były najbardziej optymalne, jakie mogliśmy stworzyć - wskazała.

Do kiedy można oglądać Perseidy?

Ci, którzy przegapili „Noc Spadających Gwiazd”, mogą jeszcze je zobaczyć w najbliższych dniach. Profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego zaznaczył, że taka okazja będzie do 24 sierpnia.

- Ziemia przechodzi przez ten strumień Perseidów przez około półtora miesiąca. Maksimum wypada zawsze około 11., 12., powiedzmy 13 sierpnia. No jeszcze tak przez jakieś 10 dni powinniśmy widzieć te meteory. Jeszcze ziemia przechodzi właśnie przez ten strumień i one wpadają cały czas w ziemską atmosferę - wyjaśnił.



Perseidy należą do najsłynniejszych oraz najbardziej regularnych rojów meteorów. W kulminacyjnym momencie, w odpowiednich warunkach, można obserwować około stu pojedynczych zjawisk na godzinę.

Oprócz Perseidów, w nocy można było zaobserwować między innymi zorzę. W naszym regionie dobrze widoczna była w okolicach Wołomina.

