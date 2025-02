Ostatni weekend zmian w warszawskim metrze. Kursy na skróconej trasie Młociny – Stokłosy 22.02.2025 17:04 W związku z pracami konserwacyjnymi na linii metra M1 we wszystkie weekendy do 23 marca linia metra M1 kursuje na skróconej trasie Młociny – Stokłosy - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zmiany w metrze (autor: RDC)

Prace konserwacyjne na linii metra M1 potrwają do 23 marca. W związku z skróconą trasą podziemnej kolejki, która jeździ do niedzieli tylko od Młocin do stacji Stokłosy uruchomiono linie zastępcza ZM1 w kierunku krańca Metro Ursynów: Metro Kabaty, al. KEN, zawrócenie na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Bartóka, Metro Ursynów; w kierunku krańca Metro Kabaty: Metro Ursynów, al. KEN, Metro Kabaty.

Autobusy linii 217 zostaną skierowane na trasę zmienioną, w kierunku krańca Natolin Płn.: Metro Wilanowska, Branickiego, Płaskowickiej, Natolin Płn., a w kierunku krańca Metro Wilanowska: Natolin Płn., Płaskowickiej, zawrócenie na rondzie Krystyny Krahelskiej, Płaskowickiej, Branickiego do Metra Wilanowska.

Autobusy linii 710 i 742 pojadą w obu kierunkach Wąwozową i al. KEN.

Uruchomiono również przystanek Natolin Płn. 06, który będzie obowiązywał jako krańcowy dla linii 217.

Zmianie uległo także ustawienie linii 139, 166 i 239 na pętli OS. Kabaty: 139: zamiast przystanku 01 obowiązywał będzie przystanek 05; 166: zamiast przystanku 03 obowiązywał będzie przystanek 05;239: zamiast przystanku 01 obowiązywał będzie przystanek 05.

„Kursowanie linii ZM1, 217, 710 i 742 będzie odbywało się na podstawie specjalnych rozkładów jazdy" - przekazał ZTM.

Czytaj też: Weekend bez fragmentu Lazurowej. Duże utrudnienia na Bemowie [SPRAWDŹ]