Ostatni dzień kampanii samorządowej w Warszawie. Co proponują kandydaci?

Kandydaci na prezydenta stolicy mają czas do północy, żeby zachęcić warszawiaków do oddania na nich głosu. Wybory samorządowe odbędą się już w tę niedzielę. O urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy walczy sześcioro kandydatów. To Rafał Trzaskowski, Tobiasz Bocheński, Magdalena Biejat, Przemysław Wipler, Janusz Korwin-Mikke i Romuald Starosielec.