Dźwięki na onkologii. Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny wprowadził muzykoterapię Adrian Pieczka 19.09.2023 17:42 Kojące dźwięki harfy, sansuli czy dzwonków — Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny wprowadził na Oddział Onkologii Klinicznej bezpłatne sesje muzykoterapii aktywnej dla pacjentek objętych chemioterapią oraz leczeniem w ramach programów lekowych. Podczas sesji muzykoterapeutka zaprasza pacjentki do udziału w instrumentalnej improwizacji. — Chcemy wywołać emocje związane z relaksem i odprężeniem, poprawiając samopoczucie, redukując poziom stresu — mówi lek. Anna Walaszkowska-Czyż.

3 Muzykoterapia w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie (autor: K.R.Siekielski/Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny)

W Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie wprowadzono muzykoterapię. Na oddziale Onkologii Klinicznej odbywają się bezpłatne sesje dla pacjentek objętych chemioterapią.

Podczas terapii rozbrzmiewają dźwięki harfy, sansuli (odmiana kalimby), dzwonków oraz instrumentów, na których można grać w dogodnej pozycji leżącej lub siedzącej.

— Ponieważ proces leczenia jest długotrwały, wyczerpujący i pochłaniający większość uwagi pacjenta, chcemy przekierować jego myśli i wywołać emocje związane z relaksem i odprężeniem, poprawiając jego samopoczucie, redukując poziom stresu, działając przeciwbólowo — mówi Lekarz Kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej, Anna Walaszkowska-Czyż.

Wspólna improwizacja muzyczna

Muzykoterapeutka Agata Fandri zaprasza pacjentki do udziału w instrumentalnej improwizacji.

— Muzykoterapia to także inspiracja dla Pacjenta do rozmowy o sobie - co lubi robić? Jaką ma pasję, hobby, zajęcie, do którego wraca podczas zdrowienia? Co jest dla niego źródłem radości? Przyczynia się do swobodniejszej komunikacji, a także do rozwijania własnej kreatywności, powstawania nowych zainteresowań podnoszących jakość i komfort życia psychicznego — podkreśla Fandri.

Szpital planuje w przyszłości wprowadzić grupową formę muzykoterapii.

Jedyna taka placówka w Polsce

Muzykoterapia na Oddziale Onkologii Klinicznej realizowana jest obecnie we wtorki w cyklu 30-minutowych sesji, skracanych lub wydłużanych w zależności od samopoczucia pacjentki. Z muzykoterapii można korzystać spontanicznie, w dniu przyjmowania leczenia lub można poprosić personel medyczny o zapisanie na sesję w dogodnym terminie, z wyprzedzeniem.

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie jest jedyną placówką w Polsce, w której realizowana jest muzykoterapia aktywna dla dorosłych pacjentów przyjmujących chemioterapię.

