Koniec z przepełnionymi szkołami na Białołęce? Ma powstać nowa placówka Adrian Pieczka 20.04.2023 07:31 Przepełnione szkoły na Białołęce w Warszawie zostaną odciążone. W okolicy powstanie nowa placówka oświatowa. Dzielnica otrzymała od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę o powierzchni ponad 2,5 ha na szkołę przy Kartograficznej. Jak podkreśla rzeczniczka dzielnicy, kolejna szkoła w tej okolicy jest niezbędna.

1 Nowa szkoła na Białołęce (autor: Szkoła Podstawowa nr 368)

Trzy i pół tysiąca uczniów w dwóch placówkach – tak wygląda sytuacja na Białołęce, ale za kilka lat ma się to zmienić. Dzielnica otrzymała działkę pod budowę nowej szkoły, której w tym miejscu bardzo potrzeba.

– Naprzeciwko tej działki znajduje się szkoła przy ulicy Głębockiej, która jest obecnie przepełniona, jest tam ponad tysiąc dzieci. Druga szkoła znajdująca się nieopodal jest określana największą podstawówką w Polsce. Budowa kolejnej szkoły odciąży więc istniejące już na Białołęce placówki oświatowe – zauważa radna ze Stowarzyszenia Razem dla Białołęki Danuta Zaleska.

O konieczności zbudowania nowej szkoły na Białołęce mówi również rzeczniczka dzielnicy.

– To tu działają dwie największe placówki oświatowe, choć powstały zaledwie kilka lat temu, uczy się w nich łącznie blisko trzy i pół tysiąca uczniów. Aby znaleźć miejsce dla wszystkich dzieci, musieliśmy wynająć dodatkowy budynek – podaje Marzena Gawkowska.

Jak będzie nowa szkoła na Białołęce?

O nowej szkole mówi też burmistrz dzielnicy. – Będzie to szkoła podstawowa z oddziałami terapeutyczno-specjalnymi. W całej Warszawie, także na Białołęce, brakuje miejsc dla dzieci z dysfunkcjami, które mają trudności z adaptacją w tradycyjnych placówkach. W nowym obiekcie zaplanowana zostanie część przeznaczona dla nich – zapewnia Grzegorz Kuca.

Gawkowska dodaje, że teraz czas na badania geotechniczne.

– Musimy upewnić się, czy jest możliwość zaprojektowania kondygnacji podziemnej w tym rejonie. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie konkursu architektonicznego na koncepcję zespołu oświatowego. Po wyborze zwycięskiej pracy nastąpi faza projektowania. Wówczas znane też będą szacunkowe koszty realizacji tej inwestycji – informuje Gawkowska.

W budynku znajdą się m.in. pracownie, sale gimnastyczne oraz blok żywieniowy. Na terenie powstanie też boisko do gry w piłkę na sztucznej trawie oraz dwa boiska wielofunkcyjne do gier zespołowych w kolorze nawierzchni pasującym do otoczenia.

Będą również place zabaw dostosowane do grup terapeutycznych. Placom zabaw dla dzieci będą towarzyszyć nasadzenia drzew częściowo zacieniające teren.

Jednocześnie powstanie duży, ogólnodostępny teren zielony dla pobliskich mieszkańców.

Po uzupełnieniu finansowania i wyłonieniu w przetargu wykonawcy ruszy budowa. Najwcześniej szkoła ma szansę powstać na wrzesień 2027 roku.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA