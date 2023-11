Nowa hala sportowa powstaje na Ochocie Przemysław Paczkowski 09.11.2023 09:09 Na Ochocie powstaje nowa hala sportowa. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 264 przy ulicy Majewskiego w Warszawie zyskają nową przestrzeń do grania w siatkówkę, piłkę ręczną czy koszykówkę. Szczególnie na tę ostatnią dyscyplinę zainteresowanie w dzielnicy jest ogromne.

Nowa hala sportowa powstaje na Ochocie (autor: RDC)

- Dzielnica potrzebuje więcej miejsc do uprawiania sportu - mówi wiceburmistrz Ochoty Grzegorz Wysocki. - Nadal mamy za mało. Ta hala na pewno pozwoli nam zbilansować to, co zamierzamy na Ochocie rozwijać, czyli męską koszykówkę, siatkówkę dziewcząt czy piłkę ręczną. Mamy kilka roczników, zarówno w koszykówce, jak i w piłce ręcznej, które zdobywają tytuły Mistrza Polski - tłumaczy.

Hala ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku. Całkowity koszt wyniósł ponad 13 mln złotych.

