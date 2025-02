Narkotyki trzymał w dwóch sejfach. Zatrzymany 30-latek z Iraku

Ponad trzy kilogramy różnego rodzaju narkotyków i substancji w psychotropowych zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. Sejfy wypełnione środkami odurzającymi, w szafce meblowej ukrywał 30-letni obywatel Iraku. Mężczyzna odpowie za udział w obrocie znacznej ilości narkotyków, za co może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tymczasowym areszcie dla 30-latka na 3 miesiące.