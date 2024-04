Skwer na ulicy Kruczej z imieniem Jerzego Wasowskiego RDC 24.04.2024 18:17 W środę nadano imię Jerzego Wasowskiego, kompozytora i aktora, znanego najbardziej z Kabaretu starszych panów, skwerowi na ulicy Kruczej 5/11, niedaleko ul. Wilczej, gdzie przez 34 lata mieszkał Wasowski.

2 Skwer im. Jerzego Wasowskiego (autor: Ewelina Lach/UM Warszawa)

Skwer przy ul. Kruczej został nazwany imieniem Jerzego Wasowskiego.

– Warszawa zyskuje kolejne miejsce, które jest związane z kulturą i które będzie pokazywało, że wspaniali ludzie kultury byli naszymi sąsiadami – powiedziała rozpoczynając uroczystość Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

– Jerzy Wasowski był „człowiekiem-orkiestrą”, kiedy przypominam sobie tytuły takich piosenek, jak: „Addio pomidory”, „Warszawa da się lubić” czy „Bo we mnie jest seks”, to mam świadomość, że jest to tylko ułamek z biblioteki przebojów, które były jego udziałem – powiedział podczas uroczystości Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy.

– Chcę podkreślić, że gdy jako Rada Miasta Stołecznego Warszawy podejmowaliśmy decyzję o nazwaniu skweru imieniem Jerzego Wasowskiego, byliśmy jednomyślni. Nie było głosów sprzeciwu ani wstrzymujących. To pokazuje, jak wyjątkową postacią był Jerzy Wasowski i jak łączył różnych ludzi i różne pokolenia – dodał. – Jego twórczość dla wielu pokoleń jest inspiracją, powodem wzruszeń, radości i refleksji – zakończył swoje wystąpienie Potapowicz.

Podczas uroczystości odtworzono nagranie archiwalne, na którym Jerzy Wasowski wspominał wydarzenia z 7 września 1939 r. W tym dniu warszawskie studnio Polskiego Radia przestało nadawać, ale po kilku zabiegach technicznych udało się wznowić nadawanie, do czego przyczynił się Wasowski, który oprócz tego, że był kompozytorem, był również absolwentem wydziału elektromechaniki Politechniki Warszawskiej.

Dziedzictwo Warszawy

Uroczystość prowadzili Monika i Grzegorz Wasowscy, a uświetnił go występ muzyczny Bogdana Hołowni. Była to jedna z nielicznych imprez tego typu, na której dowcip, radość i uśmiech był wszechobecny, nawet w oficjalnych wypowiedziach.

– Tata zawsze skupiał wokoło siebie osoby uśmiechnięte i życzliwe, a my to kontynuujemy. Bardzo nas cieszy, że udało się doprowadzić do końca wszystkie procedury związane z nadaniem skwerowi jego imienia – powiedział Grzegorz Wasowski, syn kompozytora.

Zapytana – kim dla władz miasta jest Jerzy Wasowski – zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra powiedziała: – Jest ikoną muzyki rozrywkowej. Jego melodie, nawet jeżeli słuchacze nie znają ich autora, nucą prawie wszyscy. Są one powszechnie znane w naszym kodzie kulturowym. Oczywiście Kabaret starszych panów jest dziełem kultowym, nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ale dla wszystkich Polaków. Dla nas ważne jest, aby pokazywać artystów trochę w innym kontekście – jako naszych sąsiadów.

Na pytanie, jak ważne w działaniach władz Warszawy jest promowanie wiedzy o wybitnych artystach – warszawiakach, Aldona Machnowska-Góra odpowiedziała: – Jest to bardzo ważne i jest to proces realizowany planowo. Staramy się wynajdywać wybitnych artystów i artystki, znajdować miejsca, z którymi byli związani i nadawać im imiona. Czasami jest to ulica, innym razem skwer, powstają też murale i tablica na budynku, w którym mieszkali. Przez to pokazujmy dziedzictwo Warszawy.

Syn Jerzego Wasowskiego, Grzegorz wraz z żoną Moniką prowadzi w RDC audycję „Frajdofon” – na naszej antenie w każdą środę o godz. 19:00.

Czytaj też: Jedyny w Polsce obraz van Gogha jest w Warszawie. Gdzie można go zobaczyć?

Źródło: PAP Autor: RDC /PA