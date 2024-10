Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. „Takiego miejsca w Warszawie nie było od dziesięcioleci” Adrian Pieczka 24.10.2024 21:22 Już jutro otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w nowej siedzibie w piątek. Przez najbliższe dwa tygodnie będzie można zwiedzać je za darmo, przygotowano na ten czas wiele atrakcji. Natomiast w sobotę w Polskim Radiu RDC zapraszamy na specjalną program prosto z nowej siedziby muzeum - o godzinie 10:00 odwiedzi ją Piotr Łoś z audycją „Twoje Mazowsze”.

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej (autor: RDC)

Muzeum Sztuki Nowoczesnej już w piątek otworzy swoje podwoje dla zwiedzających. Siedziba Muzeum zostanie symbolicznie przeniesiona z Pańskiej 3 na Marszałkowską 103. O godzinie 19:00 spod siedziby na Pańskiej wyruszy performatywna parada, która dotrze na ulicę Marszałkowską.

W dniu otwarcia Muzeum będzie dostępne dla zwiedzających od godziny 20:00 do 1:00. Uroczyste obchody i możliwość zwiedzenia muzeum za darmo zaplanowano na ponad dwa tygodnie.

Podczas konferencji zapowiadającej otwarcie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że to dla miasta historyczna chwila. – Takiego miejsca w Warszawie nie było od dziesięcioleci. Miejsca, które powstałoby od podstaw, właśnie po to, żeby promować polską sztukę. Miejsca, które samo w sobie jest absolutnie spektakularne – zachwalał.

Z kolei dyrektorka muzeum, Joanna Mytkowska, wskazywała, że budynek symbolicznie zmienia centrum Warszawy. – To jest budynek poświęcony otwartej, równościowej, demokratycznej kulturze. Mam nadzieję, że też jego kształt architektoniczny, to że zaprasza do środka, że mamy tu bardzo wiele przestrzeni przeznaczonej do spotkań, do debaty, będzie temu sprzyjał – podsumowała.

W sobotę w Polskim Radiu RDC zapraszamy na specjalną program prosto z nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. O godzinie 10:00 odwiedzi ją Piotr Łoś z audycją Twoje Mazowsze.

Do 10 listopada odbędzie się w muzeum ponad sto wydarzeń: performanse, koncerty, instalacje dźwiękowe, wystawy, prezentacje nowości wydawniczych, widowiska i warsztaty.

