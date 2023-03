Mural poświęcony Krawczykowi powstał na najstarszym budynku Ursynowa RDC 24.03.2023 21:38 Na północnej elewacji najstarszego zamieszkałego budynku warszawskiego Ursynowa Północnego przy ul. Barwnej 8 powstał mural poświęcony Krzysztofowi Krawczykowie. Na przełomie lat 70 i 80. piosenkarz mieszkał w pobliskim bloku przy ul Pięciolinii 10 i nagrał singiel poświęcony osiedlu Ursynów.

Mural z Krzysztofem Krawczykiem na Ursynowie (autor: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy)

29 września 2022 r. władze dzielnicy Ursynów ogłosiły konkurs na wykonanie muralu o powierzchni 190 metrów kwadratowych poświęconego pamięci piosenkarza Krzysztofa Krawczyka (1946–2021). Laureatem został muralista Łukasz Zasadni z firmy Nietak Malowanie Artystyczne z Rudy Śląskiej.

– Malowałem trzy dni, czyli ok. 20 godzin roboczych. Krzysztof Krawczyk pochodził ze Śląska, ja także, jednak nie znaliśmy się osobiście. Cieszę się, że mogłem namalować tak wybitną postać, ważną dla polskiej muzyki rozrywkowej. Murale społeczne, bo tak je nazywamy w odróżnieniu od prac reklamowych, typowo komercyjnych przynoszą zawsze wiele satysfakcji. Są to zwykle murale z ważnym przesłaniem – powiedział wykonawca muralu.

Wizerunek Krzysztofa Krawczyka Zasadni umieścił na tle grafiki z napisem „Witamy na Ursynowie” i cytatem z utworu: „To nasze osiedle jasne, wesołe dziś Twoim domem jest”.

– Moją koncepcją było pokazanie twarzy piosenkarza, który mieszkał na Ursynowie, a także jego singla „Witamy na Ursynowie”, który nagrał w 1980 r. jako mieszkaniec dzielnicy. Mieszkał niedaleko stąd – dodał muralista.

Uroczyste odsłonięcie muralu przy ul. Barwnej nastąpi 12 kwietnia z udziałem wdowy po piosenkarzu, Ewy Krawczyk.

Czerwoniak, czyli najstarsza kamienica na Ursynowie

Trzypiętrowa kamienica przy ul. Barwnej 8 jest najstarszym zamieszkałym budynkiem na terenie Ursynowa Północnego. Zbudowano ją w latach 1928–32 dla rodziny trenera dżokejów Stanisława Żubera. Wraz z żoną i synami zamieszkał on w budynku w 1939 r., gdy otwarto pobliski tor Wyścigów Konnych na Służewcu.

Na początku okupacji tor oraz usytuowano przy nim budynki mieszkalne zajęło SS i Luftwaffe. Wówczas w domu trenera zamieszkali wysiedleni ze Służewca dżokeje wraz z rodzinami. Dlatego budynek nazywano „domem dżokeja”, a ze względu na nieotynkowaną ceglaną elewację „czerwonym domem” lub po prostu „czerwoniakiem”.

Pierwotnie budynek znajdował się przy ul. Zaolziańskiej. W 1953 r. władze Warszawy zmieniły nazwę ulicy na „Barwn”. Obecnie dom Barwna 8 jest to jedyny budynek przy jednej z najkrótszych ulic stolicy. Na mocy tzw. dekretu Bieruta, kamienicę odebrano rodzinie właściciela. Po rozpoczęciu budowy osiedla Ursynów (1975) w parterowej kondygnacji znajdował się jedyny w okolicy sklep spożywczy.

Obecnie Barwna 8 to budynek komunalny zarządzany przez dzielnicę Ursynów i zamieszkały przez kilkanaście rodzin. Od 2014 r. na parterze budynku mieści się Oddział Zbiorów Regionalnych przy Bibliotece Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.

Do czasów współczesnych przetrwał jeszcze drugi budynek pochodzący z lat 30. XX w. – dom przy ul. Romera 8a (przedwojenny adres Zaolziańska 12), należący do rodziny Stanisław Domańskiego, jednak nie jest on obecnie niezamieszkały.

Krzysztof Krawczyk na muralu

Krzysztof Krawczyk jest uznawany za jednego najbardziej popularnych piosenkarzy XX i początku XXI w. Urodził się 8 września 1946 r. w Katowicach. Swoją karierę rozpoczynał w 1963 r. z grupą Trubadurzy. Dziesięć lat później zdecydował się na solową twórczość. W latach PRL nazywano go „polskim Elvisem Presleyem”, porównywano także do popularnego na całym świecie walijskiego piosenkarza Toma Jonesa.

Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, Krzysztof Krawczyk, mieszkał na Ursynowie, w bloku przy ulicy Pięciolinii 10, oddalonym od ul. Barwnej 8 o kilkaset metrów. W 1981 r. nakładem wydawnictwa Tonpress piosenkarz nagrał singiel „Witamy na Ursynowie”, którym opisał tytułowe osiedle mieszkaniowe. Utwór wykorzystano w ścieżce dźwiękowej filmu dokumentalnego „Skupisko” w reżyserii Józefa Gębskiego. Drugim utworem Krawczyka dedykowanym osiedlu był „Znalazłem Ciebie na Ursynowie”.

W latach 1973–2021 wydano 129 płyt z jego nagraniami. Zmarł 5 kwietnia 2021 r. w Łodzi.

