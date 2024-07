Msza św. polowa w przeddzień 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego RDC 31.07.2024 18:26 W przeddzień 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyła się msza św. na placu Krasińskich w Warszawie. Brali w niej udział przedstawiciele władz państwowych, Powstańcy warszawscy i mieszkańcy stolicy.

Msza św. w przeddzień 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (autor: PAP/Paweł Supernak)

W liturgii, której przewodniczył ordynariusz polowy Wojska Polskiego bp Wiesław Lechowicz, brali udział m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Obecni byli też m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych w Polsce, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i harcerze.

Ołtarz stoi na tle monumentalnego pomnika Powstania Warszawskiego, który przedstawia postacie Powstańców.

Oficjalne obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zainaugurowało w poniedziałek 29 lipca spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z Powstańcami warszawskimi w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent wręczył uczestnikom Powstania ordery i odznaczenia państwowe.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. Powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

