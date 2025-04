Arcydzieła operowe na 34. Festiwalu Mozartowskim. A. Węgorzewska-Whiskerd w RDC Cyryl Skiba 08.04.2025 15:04 Niemal kompletny zestaw arcydzieł operowych Mozarta zostanie zaprezentowany podczas tegorocznego 34. Festiwalu Mozartowskiego. O programie opowiedziała na antenie Polskiego Radia RDC organizatorka festiwalu i dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska-Whiskerd. Wydarzenie odbędzie się od 8 maja do 6 lipca 2025 r. na najważniejszych scenach Warszawy pod patronatem Polskiego Radia RDC.

Alicja Węgorzewska-Whiskerd (autor: RDC)

Zbliża się 34. Festiwal Mozartowski. Wydarzenie odbędzie się od 8 maja do 6 lipca 2025 r. na najważniejszych scenach Warszawy. Wszystko pod patronatem Polskiego Radia RDC.

W programie znalazło się ponad 50 wydarzeń. Organizatorka festiwalu, dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska-Whiskerd podkreślała w audycji „Południe RDC”, że szczególnie nie może się doczekać dwóch premier.

Na otwarcie, 8 maja, zaplanowano „Łaskawość Tytusa” w reżyserii Anny Sroki-Hryń. Ważna będzie też opera „La Finta Semplice” w reżyserii Jitki Stokalskiej, z udziałem Bastarda Trio – to będzie zaskakujące połączenia klasyki i alternatywy.

— Dwie wielkie premiery i to zupełnie inne. Będzie „Łaskawość Tytusa” na otwarcie, ale również premierą kończymy festiwal. Jitka Stokalska przyszła do mnie z takim pomysłem, żeby zrobić „La Finta Semplice”, która premierę będzie miała 3 lipca, potem spektakle zaplanowaliśmy na 4, 5, 6 lipca. Zaprosiliśmy do tego projektu Bastarda Trio — powiedziała Alicja Węgorzewska-Whiskerd.

Podczas tegorocznego 34. Festiwalu zostanie przedstawiony niemal kompletny zestaw arcydzieł operowych Mozarta.

Szczegółowy program 34. Festiwalu Mozartowskiego jak też organizowanego po raz szósty Mozart Junior Festival znajduje się na stronie Warszawskiej Opery Kameralnej.

Festiwal Mozartowski

Festiwal Mozartowski zorganizowany został po raz pierwszy w 1991 roku dla uczczenia 200. rocznicy śmierci wiedeńskiego kompozytora. Od początku swego istnienia Festiwal był jedynym w Europie, podczas którego przedstawiano – i robił to zespół artystyczny jednego teatru operowego – cały dorobek sceniczny Wolfganga Amadeusza Mozarta. Każdego roku w Warszawie prezentowane są opery kompozytora, a także jego dzieła oratoryjne, symfonie, koncerty instrumentalne i utwory kameralne. Spektakle i koncerty odbywają się każdego roku w maju, czerwcu i lipcu w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej oraz w innych, zabytkowych obiektach stolicy.

Od 15 października 1986 roku Warszawska Opera Kameralna występuje we własnym teatrze mieszczącym się w zabytkowym budynku z 1775 roku przy al. Solidarności 76b. Siedziba Opery, o kameralnym wnętrzu z doskonałą akustyką, wpisana jest do rejestru zabytków Warszawy. Druga scena – Basen Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej – została otwarta w styczniu 2019 roku. Ta niezobowiązująca przestrzeń, dzięki swojej historycznej funkcji pozwala na realizację oryginalnych przedstawień z zaskakującą scenografią.

34. Festiwal Mozartowski trwać będzie od 8 maja do 6 lipca 2025 r. — całość pod patronatem Polskiego Radia RDC.

