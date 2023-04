Mokotów, Wilanów i Praga Północ. Warszawski PiS wylicza niespełnione obietnice Rafała Trzaskowskiego Przemysław Paczkowski 05.04.2023 16:46 Poprawa bezpieczeństwa w Wilanowie i realizacja trasy Świętokrzyskiej. To kolejne niespełnione obietnice wyborcze Rafała Trzaskowskiego - wyliczali w środę przedstawiciele warszawskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzielnicowi radni razem z posłem Pawłem Lisieckim mówili o trzech dzielnicach: Mokotowie, Pradze Północ i Wilanowie.

Mokotów, Wilanów i Praga Północ. Warszawski PiS wylicza niespełnione obietnice Rafała Trzaskowskiego (autor: RDC)

Ilona Dembowska, przedstawicielka struktur PiS w Wilanowie mówiła, że w dzielnicy obiecany był komisariat.

- Tego komisariatu nadal nie ma, a mieszkańcy skarżą się, że wokół pojawiają się niebezpieczne, jakieś dziwne samochody, osoby, wzrasta liczba włamań. Jest to naprawdę bardzo poważny problem - tłumaczyła.







- Trasa Świętokrzyska do dziś nie została zrealizowana, a mowa o niewielkim odcinku - mówił poseł Lisiecki. - Do dzisiaj tak naprawdę nie został ten odcinek zrealizowany. On dokończyłby budowę Trasy Świętokrzyskiej, ale jak widać, Rafał Trzaskowski i rządząca Warszawą ekipa ma inne zainteresowanie, jeżeli chodzi o inwestycje w Warszawie - wskazał.

Jak dodał Lisiecki, chodzi o odcinek między ulicą Targową a Kijowską.

Przedstawiciele PiS mówili również o braku modernizacji skrzyżowania ciągu ulic Al. Sikorskiego i Dolina Służewiecka z ulicami poprzecznymi: ul. Nowoursynowską, Al. Wilanowską i św. Bonifacego.

Czytaj też: Radni PiS wypominają prezydentowi Warszawy niespełnione obietnice na Ursynowie