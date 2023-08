Jeremy Sochan na warszawskiej Białołęce. Przed nami Jr. NBA Projekt Basket League Marta Hernik 29.08.2023 12:06 Koszykówka młodzieżowa spod znaku NBA zawita do Białołęki. Dzięki rozgrywkom, młodzi warszawscy zawodnicy mogą poczuć się jak na parkietach NBA. Ponad 150 chłopców i dziewcząt reprezentujących 10 drużyn z dzielnic warszawskich będzie rywalizowało w rozgrywkach w Dywizjach Central i Southeast. Sportowa impreza już 1 września.

W najbliższym sezonie na warszawską Białołękę zawita młodzieżowa liga NBA. Odbędą się tam cztery turniej i finał.

– Ponad 150 chłopców i dziewczynek reprezentujących 10 drużyn z Warszawy, między innymi z dzielnicy Białołęka będą rozgrywały rozgrywki na zasadach ligi NBA. Bardzo się cieszę, że Młodzieżowa Liga Nba przeniesie się na ten sezon do centralnej Polski i na warszawskiej białołęce. Odbędą się 4 z 6 turniejów oraz wielki finał – zapowiada burmistrz Grzegorz Kuca.

Dzięki rozgrywkom, młodzi zawodnicy mogą poczuć się jak na parkietach NBA.

Zakończenie wakacji z gwiazdą NBA

Wielka sportowa impreza dla miłośników koszykówki odbędzie się 1 września. Władze dzielnicy zapraszają wszystkich fanów prestiżowej ligi.

– Na spotkanie z jedynym Polakiem w NBA Jeremym Sochanem, zawodnikiem San Antonio Spurs i jednym z najlepszych zawodników młodego pokolenia w NBA. W programie imprezy między innymi farbowanie włosów ala Jeremy Sochan, autografy, konkurs wsadów z udziałem Rafała Lipka Lipińskiego, pokaz basketball'owego freestyle'a – zaprasza burmistrz dzielnicy Grzegorz Kuca.

I tak przez cały piątek. Wstęp na wydarzenia w Parku Picassa będzie darmowy.

Liga Juniorów NBA w Polsce ma na celu rozwijanie pasji do gry w koszykówkę u chłopców i dziewcząt w wieku od 11 do 13 lat. Jest to oficjalny program NBA dotyczący udziału w koszykówce młodzieży, w którym uczestniczy ponad 40 krajów.

