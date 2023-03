Młodzież z Warszawy walczy w obronie klimatu Marta Hernik 07.03.2023 21:43 Uczniowie z warszawskich liceów w obronie klimatu – w ramach programu społecznego Zwolnieni z teorii przygotowali cykl wykładów dla swoich rówieśników, podczas których omawiają najważniejsze kwestie związane z globalnym ociepleniem.

Młodzież w obronie klimatu (autor: Zwolnieni z teorii)

Młodzież ze szkół średnich w Warszawie, poprzez program społeczny Zwolnieni z teorii, walczy w obronie klimatu.

– Opowiadamy, czym są zmiany klimatu, dlaczego to jest ważny problem, dlaczego powinniśmy się tym zajmować i jakie są rozwiązania. Prowadzimy to w formie warsztatowej, dialogu między nami – opowiada licealistka Kalina Walczuk.

Chodzi przede wszystkim o uświadomienie uczniom, że to od nich zależy przyszłość.

– Fajnie zorientować się jak to działa i pamiętać o tym, że to jak żyjemy teraz, ma wpływ na to, jakie życie będzie za parędziesiąt lat o zasoby nie są niewyczerpane i musimy o tym pamiętać – podkreśla.

Dlatego ekolekcji będzie więcej, także dla młodszych uczniów.

– Teraz będziemy prowadzić warsztaty w liceum Bohaterek Powstania Warszawskiego, dogadujemy się też z liceum Staszica i będziemy też prowadzić warsztaty w podstawówce w Jasienicy – dodaje Kalina.

Młodzież planuje również szkolną wymianę ubrań. – Każdy będzie mógł przynieść ubrania, których już nie nosi, ale które są w dobrym stanie. W zamian można wziąć rzeczy, które przyniosą inni i w ten sposób trochę odświeżyć swoją szafę bez kupowania nowych rzeczy. Mówi się, że najbardziej ekologiczny produkt to jest ten, którego nie kupimy – mówi.

Poza tym uczniowie rozwieszają w szkołach kartki przypominające o gaszeniu światła i segregowaniu śmieci.

Czytaj też: Pierwszy w Warszawie ekologiczny blok TBS powstanie w Wawrze