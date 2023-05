Miał atakować kobiety na stacji PKP Powiśle. Areszt dla 38-latka z zarzutami napadu na dwie kobiety RDC 31.05.2023 13:05 Areszt dla 38-latka, który usłyszał we wtorek zarzuty napaści na dwie kobiety na stacji PKP Powiśle. Mężczyzna był już karany za takie czyny. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconych mu czynów - poinformowała Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ w Warszawie.

PKP Powiśle (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

„Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, podzielając stanowisko Prokuratury Rejonowej Warszawa - Śródmieście Północ w Warszawie, uwzględnił wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Rafała B., podejrzanego o dokonanie czynów z art. 197 par 2 Kodeksu karnego w okolicach PKP Powiśle w Warszawie w nocy z 26 na 27 maja 2023 roku. Sąd podkreślił, że zgromadzony w sprawie przez Policję i Prokuraturę materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconych mu czynów” - poinformowała prokuratura.

Chodzi o 38-latka, który usłyszał we wtorek zarzuty napaści na dwie kobiety na stacji PKP Powiśle.

Napad na kobietę przy PKP Powiśle

Do zdarzenia doszło w miniony weekend, w nocy z soboty na niedzielę. "W nocy, dosłownie parę minut po północy, na schodach od kas stacji Powiśle na peron (w kierunku praskim) napadł na mnie mężczyzna. Złapał mnie na poziomie peronu i próbował wciągnąć w stronę parku (w tamtym miejscu jest +taras+ łączący schody peronowe z równoległymi schodami z mostu do parku). Naprawdę niewiele brakowało, trzymałam się poręczy i ściany i krzyczałam jak tylko mogłam najgłośniej. Spłoszyli go ludzie, i w końcu mnie puścił" - napisała w weekend w mediach społecznościowych mieszkanka stolicy.

Informacja o zdarzeniu trafiła do policjantów ze stołecznego komisariatu kolejowego policji. O ustaleniach policjantów w sprawie ataku w nocy z soboty na niedzielę mówi Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji.

- Policjanci tego samego dnia wizerunek potencjalnego sprawcy. Te informacje zostały przekazane do wszystkich policjantów. Finalnie w nocy z niedzieli na poniedziałek również na stacji PKP Powiśle został zatrzymany podejrzany przez policjantów - relacjonuje.

- Jednocześnie, w poniedziałek w stołecznym komisariacie kolejowym Policji pojawiła się osoba pokrzywdzona, która złożyła zawiadomienie w przedmiotowej sprawie - podał policjant.

Wcześniej notowany

Jak ustalili policjanci zatrzymany mężczyzna miał na swoim koncie podobne przestępstwa. - Był on wcześniej notowany za inną czynność seksualną - przekazał.

- Trwają z zatrzymany mężczyzną czynności. Dalsze decyzje w tej sprawie podejmie prokuratura, która również zdecyduje o treści zarzutu - podkreślił.

- Wbrew opinii pojawiających się w mediach społecznościowych zatrzymanym mężczyzną okazał się Polak, a nie obcokrajowiec jak wiele osób sugerowało - podał rzecznik KSP.

Nadkomisarz zaapelował również do innych poszkodowanych w podobny sposób osób, żeby zgłaszały się do najbliższej jednostki policji. - Już teraz wiemy, że pokrzywdzone były co najmniej dwie kobiety - dodał.

