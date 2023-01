Łukasz G. z zarzutami w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie RDC 31.01.2023 13:41 28-letniemu Łukaszowi G. we wtorek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zostały ogłoszone zarzuty zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek przez policjantów z Wydziału ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Wydziału Terroru i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji.

Łukasz G. z zarzutami ws. zabójstwa na Nowym Świecie (autor: zdjęcie ilustracyjne)

Łukasz G. został we wtorek doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. – Podejrzanemu zostały ogłoszone zarzuty. Został przesłuchany. Prokuratura nie podaje informacji dotyczących stanowiska procesowego podejrzanego oraz treści jego wypowiedzi – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Zarzuty dotyczą zabójstwa 29-latka poprzez trzykrotne ugodzenie go ostrym narzędziem w klatkę piersiową, co skutkowało śmiercią.

– Prokurator skierował do sądu wniosek o utrzymanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego – dodała Skrzyniarz.

Zabójstwo na Nowym Świecie

Nad ranem 8 maja zeszłego roku na Nowym Świecie w Warszawie do jednego ze sklepów wszedł ranny mężczyzna. Na miejsce została wezwana policja, a także służby ratunkowe. Pomimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł.

W tej sprawie oprócz zatrzymanego Łukasza G. listem gończym są ścigani 25-letni Dawid Mirkowski oraz 24-letnim Sebastian Włodarczyk. Jak wcześniej informowała prokurator Aleksandra Skrzyniarz, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec ściganych mężczyzn, co umożliwiło prokuratorowi wydanie listu gończego i wdrożenie poszukiwań.

Kim jest Łukasz G.?

28-letni Łukasz G. już wcześniej był znany organom ścigania. Mężczyzna był współpodejrzanym w procesie Krzysztofa U. ps. Fama, oskarżonego o podpalenie klubu przy ul. Foksal.

Mężczyzna na początku lutego 2021 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za współudział w podpaleniu klubu na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. Sąd wymierzył mu także grzywnę. 6 maja 2022 roku sąd drugiej instancji (Sąd Apelacyjny w Warszawie – red.) zmniejszył 27-latkowi wyrok do 3 lat więzienia. Wyrok sądu w tej sprawie jest prawomocny. Dwa dni po uprawomocnieniu się wyroku Łukasz G. wspólnie z Sebastianem Włodarczykiem i trzecim mężczyzną brali udział w zabójstwie na Nowym Świecie w Warszawie.

Z kolei 24-letni Dawid Mirkowski to zawodnik mieszanych sztuk walki, który w przeszłości był m.in. reprezentantem warszawskiego klub Garuda Muay Thai Gym. Mirkowski w swojej karierze stoczył co najmniej kilkanaście walk i brał udział w galach DSF, KOK czy Wirtuoz.

Trzeci poszukiwany mężczyzna 23-letni Sebastian Włodarczyk również był znany stołecznym organom ścigania. W połowie sierpnia 2017 roku brał udział w pobiciu kierowcy autobusu na pętli autobusowej przy ul. Ossowskiego na warszawskim Targówku.

Czytaj też: 40-letni Polak z zarzutem zabójstwa ws. śmierci informatyka z Indii