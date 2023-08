Lotnisko Chopina z rekordami w lipcu 04.08.2023 08:52 Tegoroczny lipiec był rekordowy w historii warszawskiego Lotniska Chopina. Port odprawił ponad 1,93 mln pasażerów - wynika ze wstępnych szacunków Polskich Portów Lotniczych, które zarządza największym portem w Polsce.

Lotnisko Chopina (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Jak dodano, 16 lipca br. stołeczne lotnisko odprawiło ponad 67 tys. pasażerów - to najwięcej w ciągu jednej doby.

"Według wstępnych danych, Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło w lipcu ponad 1,93 mln pasażerów. Oznacza to, że jest to rekordowy lipiec w historii stołecznego portu, a osiągnięty wynik przekroczył prognozy o blisko 150 tys. osób" - przekazało biuro prasowe PPL.

Odbudowa ruchu po pandemii

Według najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w pierwszym kwartale 2023 r. Lotnisko Chopina obsłużyło najwięcej pasażerów wśród polskich portów leczniczych - 3,5 mln podróżnych. W efekcie odnotowano o 75,1 proc. większy ruch pasażerski wobec pierwszego kwartału 2022 r., jednocześnie spadek o 4,6 proc. względem analogicznego okresu 2019 r., czyli ostatniego roku przed pandemią Covid-19.

Jak dodał Urząd, w pierwszym kwartale br. ruch regularny na lotnisku wzrósł o 78,6 proc. kdk. i spadł o 5,5 proc. w stosunku do tego samego okresu 2019 r. Ruch czarterowy zaś wzrósł o 28 proc. w stosunku do I kw. 2022 r. i o 15,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

Według ULC w pierwszym kwartale tego roku przewoźnicy sieciowi przewieźli z Lotniska Chopina o 77 proc. więcej pasażerów wobec pierwszego kwartału 2022 r., ale o 10,2 proc. mniej niż w tym samym okresie 2019 r.

Wzrosty w tanich lotach

Wskazano, że wzrosty w stosunku do obu porównywanych okresów mieli przewoźnicy niskokosztowi - o 95 proc. względem roku 2022 i o 26,1 proc. wobec roku 2019. Przewoźnicy czarterowi mieli o 14 proc. pasażerów więcej względem roku 2022 i o 17,3 proc. mniej względem roku 2019.

Największy wzrost ilościowy na tym lotnisku w pierwszym kwartale 2023 roku zanotował PLL LOT (+878 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2022). Na kolejnych miejscach byli Wizz Air (+365 tys. pasażerów) i British Airways (+43 tys.). W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. największe wzrosty na Lotnisku Chopina mieli Wizz Air (+222 tys.), flydubai (+28 tys.) i British Airways (+ 26 tys.).

W ubiegłym roku odprawiono z Lotniska Chopina ponad 14,4 mln podróżnych.

