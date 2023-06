Zmiany kolejowe na linii otwockiej od jutra. Część przejazdów odwołana

Ograniczenia w ruchu pociągów na trasie od Falenicy do Wawra rozpoczną się jutro. Niektóre pociągi będą miały wydłużony czas przejazdu, a część z nich zostanie odwołana. To w związku z pracami przygotowawczymi do włączenia nowej linii dalekobieżnej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer.