40 mln zł dla lig amatorskich od resortu sportu. Kto może dostać pieniądze? Przemysław Paczkowski 02.04.2024 17:48 40 milionów złotych dla lig amatorskich – to nowy program wsparcia przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nabór został ogłoszony na terenie warszawskiego Ośrodka Hutnik. – Na tym polega sport amatorski, że musi być powszechny, a aby był powszechny, takich lig amatorskich musi być w Polsce jak najwięcej – powiedział minister sportu Sławomir Nitras.

Wsparcie dla lig amatorskich (autor: Piotr Nowak/PAP)

Resort sportu ogłosił „Program wsparcia i rozwoju lig amatorskich”. Na dofinansowanie mogą liczyć małe szkółki, akademie czy organizacje pozarządowe zajmujące się sportem na najniższym szczeblu.

Program ma być formą podziękowania organizacjom, które ligami amatorskimi zajmują się na co dzień.

– Aby tworzyły się coraz silniejsze kluby, stowarzyszenia i fundacje, byśmy za kilka lat mogli przymierzyć się do budowy sieci, a później ogólnopolskich rozgrywek lig amatorskich. Na tym polega sport amatorski, że musi być powszechny, a aby był powszechny, takich lig amatorskich musi być w Polsce jak najwięcej – powiedział minister sportu Sławomir Nitras.

Również obecny na ogłoszeniu programu prezydent Warszawy dodał, że sport przeważnie kojarzy się z dużymi inwestycjami.

– To, o czym się rzadko mówi, to właśnie wspieranie klubów i nie tylko profesjonalnych. Warszawa wspiera prawie dwieście klubów, a olbrzymia większość z nich to kluby powstałe z inicjatyw oddolnych – zauważył Rafał Trzaskowski.

Wsparcie dla lig amatorskich

„Program wsparcia i rozwoju lig amatorskich” to przedsięwzięcie dotyczące rywalizacji sportowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nowy program umożliwi wsparcie już działających rozgrywek, jak i nowo powstałych projektów.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane do upowszechniania i promocji sportu i kultury fizycznej (związki, stowarzyszenia, fundacje).

Wnioski można składać do 6 kwietnia. W puli programu do wydania jest 40 mln złotych.

Sport w Warszawie

W Warszawie funkcjonuje 16 dzielnicowych ośrodków sportu i rekreacji oraz jeden ogólnomiejski – Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. OSiR-y zarządzają łącznie 447 obiektami w 89 lokalizacjach na terenie stolicy.

Łącznie z miejscami zlokalizowanymi przy szkołach, które są stale otwierane dla mieszkańców, Warszawa posiada ponad 2,5 tys. obiektów.

Każdy mieszkaniec posiadający Kartę Warszawiaka lub Młodego Warszawiaka może korzystać ze zniżek w dostępie do oferty sportowo-rekreacyjnej.

