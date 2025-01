Uciekał przed policją i spowodował kolizję. Kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów Adam Abramiuk 16.01.2025 14:16 Policjanci ujęli kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i spowodował kolizję. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków i miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności całego zdarzenia. Mężczyzna jest przesłuchiwany przez policję.

Pościg za kierowcą zakończony zatrzymaniem (autor: KSP)

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, uciekał przed policją i doprowadził do dwóch kolizji. Kierowca, który miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i kierował pod wpływem narkotyków, został dziś zatrzymany przez policję na Wale Miedzeszyńskim.

Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji przekazał, że zatrzymany to 46-letni obywatel Polski.

— Doszło do kolizji w rejonie wjazdu z Wału Miedzeszyńskiego na Trasę Łazienkowską. W wyniku prowadzonych działań pościgowych, przez załogę policji, kierujący nie zatrzymał się do kontroli, kontynuował jazdę. Ostatecznie pościg za tym pojazdem doprowadził do zderzenia, do kolizji z innym uczestnikiem ruchu — przekazał Wiśniewski.

Wtedy kierowca został zatrzymany.

— Po przebadaniu okazało się, że mężczyzna znajduje się pod wpływem narkotyków. Dodatkowo czynności sprawdzające poczynione przez policjantów wskazały, że kierujący prowadził pojazd mimo aktywnego, dożywotniego prowadzenia pojazdów — dodał Wiśniewski.

Policjanci ruszyli w pościg za mężczyzną. Na Wale Miedzeszyńskim kierujacy Renault spowodował kolizję drogową z innym uczestnikiem ruchu, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Zatrzymany to 46-letni obywatel Polski. Czynności w toku. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) January 16, 2025

Będzie zaostrzenie kary za przestępstwa w ruchu drogowym?

Na początku stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło gotowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego zaostrzającej kary za wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym.

Wśród propozycji są wyższe sankcje za rażąco niebezpieczną, brawurową jazdę i podwyższenie kar za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jednym z kluczowych elementów planowanych zmian jest też zaostrzenie sankcji dla kierowców łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W razie naruszenia zakazu sąd powinien mieć możliwość orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Także możliwość konfiskaty pojazdu i minimalne świadczenie pieniężne w wysokości 10 tys. zł mają pełnić rolę środków odstraszających.

Projekt wprowadza znaczące modyfikacje obejmujące prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Jeśli kierowca ma od 0,5 do 1,5 promila alkoholu we organizmie lub jest objęty zakazem prowadzenia pojazdów, sąd będzie mógł zdecydować o przepadku pojazdu. Gdy stężenie alkoholu przekracza 1,5 promila, sąd będzie miał obowiązek orzec konfiskatę pojazdu.

W przypadku kierowców, którzy prowadzą pojazd, mając powyżej 1,5 promila, planowane jest wprowadzenie do Kodeksu karnego przepisu uniemożliwiającego zawieszenie kary pozbawienia wolności.

