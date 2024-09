Koniec wakacji, czyli zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej w Warszawie [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 02.09.2024 08:02 Wraz z powrotem uczniów do szkół, pojawią się zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie. Powrócą linie zawieszone na czas wakacji, a na drogach pojawi się więcej pojazdów. — W sumie na ulice wyjedzie około dwustu autobusów i około stu tramwajów więcej niż w czasie wakacji — mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Miejski autobus (autor: Zdjęcie ilsutracyjne/WTP)

Od poniedziałku zmiany w komunikacji publicznej w Warszawie. Uczniowie wracają do szkół, a to oznacza, że będzie więcej pasażerów w autobusach, tramwajach i metrze.

Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert zaznacza, że na drogach będzie więcej pojazdów.

— W sumie na ulice wyjedzie około dwustu autobusów i około stu tramwajów więcej niż w czasie wakacji — mówi Kunert.

Jak dodaje Kunert, autobusy i tramwaje będą również podjeżdżać częściej.

— Wszystkie linie tramwajowe wrócą do podstawowych częstotliwości kursowania, czyli w zależności od rodzaju linii, tramwaje będą podjeżdżały na przystanki co cztery minuty w godzinach szczytu, lub co osiem minut i co piętnaście minut w weekendy. Częściej będzie kursowało metro, na linii M1 co dwie minuty i dwadzieścia sekund, a na linii M2 co dwie minuty i pięćdziesiąt sekund w godzinach szczytu — wymienia Kunert.

Wrócą linie zawieszone na czas wakacji.

— Wrócą kursy szkolne, podjazdy pod szkoły dla części linii — dodaje Kunert.

Szczegóły zmian w rozkładach można znaleźć na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Czytaj też: W Warszawie kończą się wakacyjne remonty. Jakie zmiany na ulicach od poniedziałku?