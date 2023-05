Jutro rozpoczęcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Warszawie. Rekordzista wybrał ponad 600 oddziałów Adam Abramiuk 14.05.2023 16:52 To już drugi i ostatni rok, kiedy o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ubiegać się będzie półtora rocznika. Rokrocznie w Warszawie kończy klasy ósme około 18 tysięcy uczniów, natomiast w tym razem Warszawa musiała przygotować ponad 30 tysięcy miejsc. Wnioski do wybranych liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia można składać od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15.00.

Jutro rozpoczęcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Warszawie. Rekordzista wybrał ponad 600 oddziałów (autor: PIXABAY)

W poniedziałek 15 maja rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Warszawie. Jak mówi dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie Beata Giziewicz, wszystko odbywa się w internecie.

- Uczniowie będą musieli wejść na stronę warszawa.edu.com.pl i tam będą mogli się zalogować i wybrać dowolną liczbę szkół i dowolną liczbę oddziałów. No i oczywiście taka gorąca prośba i uwaga do nich, że swoją listę powinni ułożyć w kolejności od tych szkół, do których najbardziej chcą się dostać do tych najmniej upragnionych - tłumaczy.





Dotychczasowy rekordzista wybrał ponad 600 oddziałów.

- Wstępne wyniki rekrutacji są dopiero 21 lipca - dodaje Giziewicz. - Więc dość długo będą musieli czekać, ponieważ 23 czerwca otrzymają dopiero świadectwa ukończenia klasy ósmej. Będą jeszcze wprowadzane wyniki tych egzaminów. I taka dla nich dobra wiadomość, że jeszcze wtedy będą mogli dokonać weryfikacji i zmian. No bo czasami zdarza się, że wydaje im się, że egzamin poszedł gorzej, a poszedł lepiej bądź odwrotnie - wyjaśnia.





Do 26 lipca do godziny 15.00 uczniowie będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane dzień później - 27 lipca. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca potrwa od 31 lipca do 2 sierpnia.

