Jak zabezpieczyć dom i mieszkanie przed wyjazdem na Wielkanoc? Policja radzi RDC 30.03.2024 12:11 Bezpieczne domy i mieszkania na święta - garść porad od policji, dla tych którzy wyjeżdżają do bliskich. - Włamywacze nie mają wolnego podczas świąt - podkreśla Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Włamywacz (autor: pixabay)

Jak zabezpieczyć dom i mieszkanie przed wyjazdem na Wielkanoc? Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z RDC podkreślił, że włamywacze nie mają wakacji. Pomóc mogą dobre zabezpieczenia i przestrzeganie kilku elementarnych zasad bezpieczeństwa.

— Idealnego zabezpieczenia nie ma, ale możemy ograniczyć ryzyko włamania do minimum. Dobre zamki to jedno, jednak nie spełniają one swojej roli, jeżeli zamocowane zostaną do słabych drzwi. Dobre drzwi wejściowe do mieszkania to drugie. Można też zainwestować w alarm lub monitoring — oznajmił Śniadała.

Warto poprosić sąsiada o pomoc by doglądał naszego mieszkania, pod naszą nieobecność — podlał kwiatki czy odebrał pocztę, tak żeby potencjalni złodzieje widzieli ruch wokół domu czy mieszkania.

— Najlepszym rozwiązaniem jest czujny i zaufany sąsiad. Warto poinformować go o tym, że nie będzie nas kilka dni i poprosić, żeby w tym czasie zwrócił uwagę na nasze mieszkanie czy dom, a w razie konieczności, niezwłocznie poinformował policję o podejrzanie zachowujących się osobach w pobliżu — wytłumaczył Śniadała.

Przed wyjazdem należy zamknąć okna i nie zostawiać ich rozszczelnionych. Jeśli mamy alarm – pamiętajmy o włączeniu go.

Czytaj też: Inflacja spada. GUS opublikował najnowsze dane [SPRAWDŹ]