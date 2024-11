„Trudno rekrutować motorniczych”. Kryzys kadrowy w Tramwajach Warszawskich Przemysław Paczkowski 27.11.2024 20:19 W związku z otwarciem linii tramwajowej do Wilanowa na trasy wyjeżdżają rekordowe liczby składów. Przez to w warszawskiej spółce zaczęło brakować motorniczych. – Coraz trudniej jest rekrutować nowych motorniczych. Oczywiście pracujemy nad tym, starając się polepszyć warunki pracy – mówi Konrad Niklewicz z Tramwajów Warszawskich.

W Warszawie brakuje motorniczych (autor: Tramwaje Warszawskie/FB)

Tramwaje Warszawskie mierzą się z kryzysem kadrowym. Jest to związane m.in. z otwarciem linii tramwajowej do Wilanowa, co sprawiło, że na trasy wyjeżdżają rekordowe liczby składów.

Przedstawiciel spółki Konrad Niklewicz mówi, że problemy kadrowe dotyczą wielu przewoźników.

– Coraz trudniej jest rekrutować nowych motorniczych. Oczywiście pracujemy nad tym, starając się polepszyć warunki pracy, zachęcając, wskazując, że te miejsca pracy są atrakcyjne, dające możliwości rozwoju. Mamy nadzieję, że uda nam się zagwarantować płynność ruchu – dodaje.

Po otwarciu linii do Wilanowa codziennie na swoje trasy wyjeżdża ponad 450 tramwajów.

Nowa trasa do Wilanowa rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Puławskiej i Goworka. Liczącą 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokonuje ul. Goworka i Spacerową. Następnie linia przebiega prosto, ul. Belwederską i Sobieskiego w kierunku Miasteczka Wilanów.

Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów jest się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

Czytaj też: Wjechał na przejazd podczas zamykania rogatek. PKP podliczyło koszty: 12 mln zł kary