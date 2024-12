Pustostany dla grafficiarzy? W Warszawie mają powstać nowe miejsca do malowania Adrian Pieczka 20.12.2024 18:48 W Warszawie trwają prace nad kolejnymi miejscami, w których legalnie będzie można malować graffiti. Nie będą to jednak stałe punkty jak mur toru wyścigów konnych wzdłuż ulicy Puławskiej. — To miejsca przed modernizacją, przed przebudową, czasami przed wyburzeniem — wymienia wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra. Stołeczny Konserwator Zabytków szacuje otwarcie pierwszej przestrzeni już na wiosnę przyszłego roku.

W Warszawie powstaną nowe miejsca dla grafficiarzy? (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Pustostany dla grafficiarzy? Trwają prace nad kolejnymi legalnymi miejscami do malowania w Warszawie. Każdego roku do straży miejskiej spływa od 300 do 600 zgłoszeń dotyczących niszczenia przestrzeni w postaci bazgrołów. Nie będą to jednak stałe punkty jak mur toru wyścigów konnych wzdłuż ulicy Puławskiej.

Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra informuje, że prowadzone są rozmowy z twórcami dotyczące przestrzeni.

— To miejsca przed modernizacją, przed przebudową, czasami miejsca przed wyburzeniem, bo przecież my też obiekty wyburzamy, żeby postawić nowe. Mniej więcej szukamy takich miejsc. Mamy powołany specjalny zespół, w którym jest i edukacja, bo też staramy się edukować w szkołach na ten temat i przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej — wymienia Machnowska-Góra.

Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki mówi, że takim miejscem było to znajdujące się w tunelu ulicy Złotej, który zasypano.

— Na miesiąc przed jego zasypaniem. Cały ten wjazd do tunelu i boczne ściany były oddane streetartowcom, graficiarzom do malowania i powstała bardzo fajna praca zespołowa, kilkunastu artystów. Oczywiście było to ciekawe, ludzie przychodzili robić zdjęcia, więc był ten efekt dodany, a jednocześnie pokazało to, że graffiti może być sztuką, a niekoniecznie musi być wandalizmem — dodaje Krasucki.

Stołeczny Konserwator Zabytków szacuje otwarcie pierwszej przestrzeni już na wiosnę przyszłego roku.

Miejsca do legalnego tworzenia graffiti Warszawie znajdziemy na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

