Z ulicy Filtrowej znika niebezpieczny parking. „Zdarzały się potrącenia pieszych”

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął rozpłytowanie części chodnika na ulicy Filtrowej w Warszawie, który służył jako miejsca postojowe. Przestrzeń doprowadzała do wielu niebezpiecznych sytuacji, w tym potrąceń pieszych. — Taka sytuacja nie mogła dłużej tutaj funkcjonować. Mieszkańcy apelowali o to, by zmienić ten układ i wycofać się z parkowania obsługiwanego wyłącznie przez jedyny chodnik dostępny po tej stronie ulicy — mówi Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.