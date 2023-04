„W każdej chwili może zaatakować”. Locha z małymi przy podstawówce na Białołęce

Dzik zamieszkał przy szkole podstawowej na ulicy Porajów 3 na Białołęce i wydał na świat młode. Lochą z małymi po zgłoszeniu szkoły zajął się ekopatrol Straży Miejskiej, który zabezpieczył teren. Okazało się, że zwierzę było w trakcie karmienia, przez co nie było możliwości przeniesienia go do lasu.