"Dzięki tej akcji uliczne łapanki i rozstrzelania się skończyły". Minęło 79 lat od akcji bojowej "Kutschera" Przemysław Paczkowski 01.02.2023 14:58 Z okazji 79. rocznicy akcji "Kutschera" odbyły się w Warszawie uroczystości. 1 lutego 1944 roku żołnierze Armii Krajowej zorganizowali zamach na dowódcę SS i Policji w Dystrykcie Warszawskim - Franza Kutscherę.

Uroczystości z okazji 79. rocznicy akcji "Kutschera" (autor: RDC)

Z okazji obchodów m.in. złożono kwiaty przed budynkiem gdzie obecnie mieści się ambasada Węgier. 79 lat temu w tym miejscu w ramach odwetu za akcję "Kutschera" niemieccy żołnierze rozstrzelali 100 warszawiaków.

O obchodach opowiedział współorganizator oraz syn jednej z głównych łączniczek akcji Sławomir Chojecki.

- Ważne to jest przede wszystkim dlatego żeby pamiętać o tym, o tych ludziach, którzy dokonali tego heroicznego czynu. Dzięki temu te uliczne łapanki i rozstrzelania się skończyły. Ostatnią było zaraz po wykonaniu wyroku, rozstrzelanie tych 100 osób, tutaj w okolicy ambasady węgierskiej obecnej - podkreśla.

O swoim udziale w akcji "Kutschera" opowiedział powstaniec Henryk Skalski ps. Mirek ze zgrupowania AK "Kryska".

- Ja w tym czasie miałem dyżur na ulicy Książęcej. To było zaskoczenie bo to była konspiracja. Myśmy nic nie wiedzieli że uczestniczymy w takiej akcji. To był wielki moment dlatego, że skończyły się rozstrzeliwania na ulicach Warszawy. To była największa satysfakcja - wspomina powstaniec.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Kwiaty złożono również w szpitalu praskim, gdzie lekarze operowali rannych w akcji żołnierzy.

