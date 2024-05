„Spotkajmy się, by tego nie stracić”. Premier zapowiedział wiec w stolicy [SPRAWDŹ]

4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód, 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać; 4 czerwca 2024 spotkajmy się, by tego nie stracić — podkreślił w środę premier Donald Tusk. Przekazał, że spotkanie z obywatelami ma odbyć się na Placu Zamkowym w Warszawie.