Koleżanka z pracy dolewała jej chemikalia do herbaty. Mamy komentarz firmy sprzątającej

Firma, w której pracuje podtruwana przez koleżankę Agnieszka T., odniosła się do sprawy. Chodzi o proceder, do którego doszło w budynku przy Myśliwieckiej w Warszawie. Zatrzymane zostały dwie kobiety - jedna miała dolewać koleżance z pracy żrące chemikalia do herbaty, a druga wiedzieć o tym i nie reagować.