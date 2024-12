Wstrzymanie prac nad tzw. strefą śródmiejską złą decyzją? „Chcieli jej mieszkańcy” Przemysław Paczkowski 04.12.2024 21:51 Płatne parkowanie w weekendy to coś, o co proszą nas mieszkańcy - mówią jednym głosem burmistrz Śródmieścia i radna m. st. Warszawy wybrana z tej dzielnicy. Aleksander Ferens i Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska skomentowali decyzję warszawskiego ratusza o wstrzymaniu prac nad uchwałą o tzw. strefie śródmiejskiej. W praktyce oznaczałaby ona pobieranie opłat za parkowanie również w soboty i niedziele.

Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens i radna m. st. Warszawy Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska negatywnie o decyzji warszawskiego ratusza o wstrzymaniu prac nad uchwałą o tzw. strefie śródmiejskiej. W praktyce oznaczałaby ona pobieranie opłat za parkowanie również w soboty i niedziele.

Jak mówi Ferens, śródmiejska strefa pomogłaby mieszkańcom.

- Nie znam przyczyn takiej oceny. Mieszkańcy Śródmieścia wnioskowali o stworzenie takiej strefy. Poszerza się strefa płatnego parkowania, już jest pełna wokół Śródmieścia, w związku z tym coraz więcej osób, jeżeli już musi zapłacić, to woli przyjeżdżać, co powoduje pogorszenie sytuacji mieszkańców - wskazuje.



Analizy ruchu oraz projekt uchwały były już gotowe, ale założenia strefy nie zostały przez miasto zaakceptowane i prace nad uchwałą wstrzymano.

Stołeczna radna Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska uważa, że nie można porzucać tego projektu.

- O to proszą mieszkańcy Starego i Nowego Miasta. To poprawiłoby komfort zamieszkiwania i poruszania się w weekendy. Nie chodzi przecież o to, żeby ten obszar stał się jednym wielkim parkingiem, a mieszkańcy mieli problem z dojechaniem do własnego mieszkania. Priorytet powinno mieć parkowanie dla mieszkańców - wskazuje.



Płatne parkowanie również w weekendy funkcjonuje np. we Wrocławiu. Poznań za to pobiera opłaty dodatkowo w soboty.

