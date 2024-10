Zmiany w komunikacji miejskiej w rejonie cmentarzy w Warszawie [SPRAWDŹ] RDC 28.10.2024 13:47 W dniach 28-31 października w związku ze wzmożonym ruchem w rejonach cmentarzy zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Na ulice wyjedzie linia C40.

Autobusy linii C40 będą kursowały od Metra Młociny do Cmentarza Północnego. Zmienią się trasy linii regularnych.

Autobusy linii 110 będą dodatkowo zatrzymywały się w zespole przystankowym Cm. Północny – Brama Płd. Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 169 i 181, a 303 będzie kursowała na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

Linia 250 zostaje skierowana na trasę zmienioną. Ponadto, w godzinach 9 – 17 uruchomione zostaną podjazdy do Bramy Zachodniej Cmentarza Północnego. Również linie 409, 739 i L39 pojadą na zmienionej trasie by ułatwić dojazd do nekropolii.

Uruchomione zostaną dodatkowe przystanki w Piasecznie - Lamina (przystanek 01 zlokalizowany na ul. Okulickiego przed skrzyżowaniem z ul. Puławską, w kierunku zachodnim i przystanek 02 zlokalizowany na ul. Okulickiego za skrzyżowaniem z ul. Puławską, w kierunku wschodnim. Obowiązują one dla linii 739 i L39; Julianowska-Cmentarz (przystanek 03 zlokalizowany na ul. Okulickiego za skrzyżowaniem z ul. Julianowską, w kierunku zachodnim. Obowiązuje on dla linii 739 i L39).

A także w Warszawie:

Popiela (przystanek 05 zlokalizowany przy ul. Nocznickiego w kierunku pętli Metro Młociny za skrzyżowaniem z ul. Wólczyńską i przystanek 06 zlokalizowany przy ul. Nocznickiego w kierunku ul. Wólczyńskiej przed skrzyżowaniem z ul. Wólczyńską. Obowiązują na żądanie dla linii C40);

Cm. Północny Brama Zachodnia (przystanek 41, zlokalizowany na wjeździe na parking przy cmentarzu. Obowiązuje on jako dla wysiadających dla linii 409 i C40);

Cm. Północny Brama Południowa (przystanek 41 zlokalizowany na ul. Wólczyńskiej w kierunku ul. Estrady przy wyjeździe z parkingu. Obowiązuje on dla linii 110, 250, 409 oraz C40 oraz przystanek 42 zlokalizowany na ul. Wólczyńskiej w kierunku ul. Opłotek przy wyjeździe z parkingu. Obowiązuje on dla linii 110, 250, 409 oraz C40).

Kolejne zmiany będą wprowadzane 1, a także 2 i 3 listopada.

