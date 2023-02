Bezpłatny autobus L-50 bez przystanku w ważnym miejscu Józefowa Adrian Pieczka 01.02.2023 09:54 Darmowy autobus w podwarszawskim Józefowie nie zatrzymuje się przy jednym z najważniejszych miejsc. Chodzi o klub piłkarski "Józefovia". Rodzice młodych zawodników chcą, żeby powstał tam przystanek linii L-50. Od poniedziałku natomiast kilka kursów tej linii dojedzie do Falenicy, co ma pomóc osobom dojeżdżającym do Warszawy w przypadku np. awarii na linii kolejowej.

Autobusy L50 dojadą do Falenicy (autor: UG Józefów)

W obawie o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia w klubie piłkarskim "Józefovia" wielu rodziców wozi je na miejsce samochodami. Przyznają, że utworzenie przystanku byłoby przydatne.

- Przesunięcie przystanku pod sam klub jest niemożliwe - ocenia Krystyna Olesińska, rzeczniczka Józefowa. - Ulica prowadząca do klubu jest jednokierunkowa i wyjątkowo wąska, tak samo ulica prowadząca z klubu na główną drogę wojewódzką. Co do zmiany miejsca przystanku to też by było wyjątkowo trudne, bo ulice prowadzące do klubu znajdują się na zakręcie i umieszczenie tam przystanku byłoby niebezpieczne - podkreśla.

Bezpłatna linia L-50 kursuje w Józefowie od maja.

Kilka kursówL-50 dojedzie do Falenicy

- Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, wydłużyliśmy część kursów linii L-50 - informuje Olesińska. - To pozwoli na przesiadkę m.in. do autobusu 521, który kursuje aż do Szczęśliwic. Uruchamiamy to 6 lutego i początkowo będzie to pięć kursów - wyjaśnia.

- Do Falenicy dojadą trzy autobusy rano i dwa popołudniu - dodaje Olesińska. - Autobus L-50 na wydłużonych kursach do Falenicy będzie dojeżdżał do przystanku PKP Falenica o godzinie 6:10, 7:11 i 8:14, a w godzinach popołudniowych będzie stamtąd odjeżdżał o 15:33 i 16:55 - mówi.

Józefów prowadzi analizę linii od maja i nie wyklucza jej dalszych modyfikacji.

