Będą dodatkowe kursy L50 do Falenicy Adam Abramiuk 30.01.2023 22:34 Na wniosek Urzędu miasta Józefowa od poniedziałku, 6 lutego od początku kursowania na linii L50 wydłużone zostanie kilku kursów w porannym i popołudniowym szczycie do Falenicy - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy L50 dojadą do Falenicy (autor: UG Józefów)

Mieszkańcy podwarszawskich gmin wzdłuż linii kolejowej nr 7 borykają się częstymi opóźnieniami pociągów Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej związanymi z licznymi awariami. W odpowiedzi na prośby mieszkańców, burmistrz Józefowa Marek Banaszek zawnioskował do Zarząd Transportu Miejskiego o wydłużenie kilku kursów autobusu L50 w porannym i popołudniowym szczycie do Falenicy. Trasa zostanie zmodyfikowana już od 6 lutego.

Przedłużenie porannych i popołudniowych kursów L50 pozwoli naszym mieszkańcom dojechać do Falenicy, gdzie będą mogli przesiąść się do kilku autobusów, w tym do kursującej do Warszawy linii 521 - poinformował józefowski urząd.

Kursy wariantowe będą realizowane na trasie Kąck … (Józefów) rondo Andriollego, Piłsudskiego, (Warszawa) Patriotów, Młoda, Derkaczy, Bysławska, Patriotów, (Józefów) Piłsudskiego, Wyszyńskiego, PKP Józefów.

"Przystankiem granicznym dla kursów wariantowych będą Wąska 01 i 02" - zaznaczył ZTM.

Nowy rozkład dostępny jest na stronie miasta oraz na Warszawskim Transporcie Publicznym.

Urząd miasta Józefowa poinformował, że wydłużone kursy wprowadzone zostały testowo. Miasto obserwuje obłożenie autobusów i potrzeby mieszkańców i nie wyklucza dalszych modyfikacji trasy w przyszłości. Jednocześnie przypomniało, że mieszkańcy Józefowa posiadający bilet metropolitalny (nawet nienaładowany) mogą podróżować L50 na terenie miasta bezpłatnie.

