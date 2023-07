4,5 tys. uczniów bez miejsca w szkole średniej. Warszawa podała wyniki rekrutacji Adam Abramiuk 21.07.2023 17:08 Za mało miejsc w warszawskich szkołach ponadpodstawowych. Stołeczny ratusz podał wyniki rekrutacji. Według danych, 4,5 tys. uczniów nie zakwalifikowało się do żadnej placówki, mimo że miasto przygotowało dużo więcej miejsc niż jest w Warszawie absolwentów.

4,5 tys. uczniów bez miejsca w szkole średniej. Warszawa podała wyniki rekrutacji (autor: RDC)

Stołeczny ratusz podał wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Nie dla wszystkich wystarczyło miejsc w szkołach, które wybrali, choć na 26,6 tys. absolwentów ósmych klas, przygotowanych było ich 31,1 tys.

- To był szczyt naszych możliwości - mówi wiceprezydent Renata Kaznowska. - Ostatnie miejsca szukaliśmy jeszcze przedwczoraj dla dzieci, które wchodziły z taką samą punktacją. Więc odbywały się dostawienia ostatniej ławki. Nie ma możliwości przy tych dwóch kumulacjach roczników, nie było żadnej możliwości, żeby tych miejsc przygotować więcej - wskazuje.





Renata Kaznowska będzie apelować do mazowieckiej kurator o naradę z sąsiednimi powiatów

- Tych miejsc na Mazowszu zostało przygotowanych bardzo mało. Zostało ich przygotowanych ponad 13 tys. mniej niż liczba absolwentów z Mazowsza. Warszawa jako jedyna na Mazowszu przygotowała tych miejsc 4,5 tys. więcej niż absolwentów, którzy kończą warszawskie szkoły - mówi.



Szansa na wolne miejsca



Do rekrutacji zgłosiło się blisko 33 tys. uczniów - to także absolwenci 8 klas spoza Warszawy. Ostatecznie zakwalifikowało się 28 tys. 400. Pozostało 2,7 tys. miejsc, z czego 2 tys. jest zarezerwowanych dla powtarzających klasę. Jak dodaje Kaznowska, dostępność miejsc może się zmienić w kolejnych dniach.

- Uczniowie, którzy zostali zrekrutowani pozytywnie do naszych placówek też nie wszyscy obejmują swoje miejsca, bo niektórzy rekrutowali się podwójnie, rekrutowali się do naszych szkół oraz do szkół prywatnych. Więc istnieje też pewne prawdopodobieństwo, że nawet ci uczniowie, którzy przeszli pozytywnie kwalifikację, rekrutację pierwszą, oddadzą to miejsce, bo jednak wybiorą szkołę niepubliczną - wskazuje.

Szkoła może nie spełnić stawianych jej społecznych oczekiwań - tak wyniki rekrutacji do liceów i techników komentuje dyrektor Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie. To najbardziej oblegana placówka w tej rekrutacji - kandydowały 4 osoby na jedno miejsce. Ostatecznie do pierwszych klas przyjęto 128 uczniów.

- Będziemy mieli teraz w szkole blisko 800 osób - mówi Sławomir Kasprzak. - To jest gigantyczna liczba uczniów. Kiedy było technikum czteroletnie przyjmowaliśmy cztery oddziały na poziomie. Cztery razy cztery było 16. A teraz, jeżeli przyjmujemy pięć albo cztery, to będzie albo 23 albo 22 oddziały. Zwiększamy liczbę oddziałów o siedem albo o osiem. To jakby nam dwa roczniki doszły - wyjaśnia.



Dla uczniów teraz czas na potwierdzanie woli i składanie dokumentów do szkół. Ostateczną liczbę zakwalifikowanych, a za tym też wolnych miejsc, poznamy 27 lipca.

