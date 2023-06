Będzie problem z miejscami w warszawskich szkołach? „W tym roku nie mamy zapasu” Adam Abramiuk 19.06.2023 13:16 Ponad 30 tysięcy miejsc czeka na uczniów warszawskich szkół w nadchodzącym roku szkolnym. Miasto obawia się, że może to nie wystarczyć. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska przyznaje, że niewiadomą stanowią uczniowie z metropolii warszawskiej, którzy będą chcieli się uczyć w stolicy oraz uczniowie z Ukrainy. — Mam nadzieję, że wystarczy nam miejsc — dodaje.

Czy Warszawa jest przygotowana na kolejny rok szkolny? (autor: Pexels)

Warszawa przygotowana na kolejny rok szkolny „na styk”. W piątek odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2022/23. Dla samorządów nie oznacza to jednak wakacji — trzeba będzie przygotowywać kolejny rok, który będzie stanowił ogromne wyzwanie. Szczególnie dla szkół ponadpodstawowych — do pierwszej klasy pójdzie półtora rocznika.

Wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska przyznaje, że czeka na wyniki rekrutacji z drżeniem serca.

— Mam nadzieję, że wystarczy nam miejsc. Przygotowaliśmy ich ponad trzydzieści tysięcy, więc jest to ogromna liczba. Mamy parę niewiadomych. Przede wszystkim uczniowie spoza Warszawy, głównie z metropolii warszawskiej, którzy będą chcieli uczyć się w Warszawie. Druga kwestia, to są też uczniowie z Ukrainy, zobaczymy ilu uczniów będzie chciało pójść do szkół ponadpodstawowych — mówi Kaznowska.

Miasto przeznaczyło nieco ponad 900 miejsc dla uczniów, którzy będą powtarzać pierwszą klasę.

Kaznowska przyznaje, że duży problem pojawi się wtedy, gdy do pierwszej klasy będzie więcej kandydatów.

— Staraliśmy się rok do roku, przygotowując miejsca w szkołach ponadpodstawowych, aby mieć pewien zapas. Ten zapas kształtował nam się w różnych latach, między dwa a czasami nawet trzy tysiące dodatkowych miejsc wolnych. W tym roku nie mamy zapasu — podkreśla Kaznowska.

Ogłoszenie przyjętych kandydatów do szkół średnich nastąpi pod koniec lipca.

Czytaj też: Trwa rekrutacja uzupełniająca do szkół i przedszkoli w Warszawie