Ekspert ds. transportu w RDC: Mieszkańcy Gocławia nie będą jeździli nowym metrem Adam Abramiuk 28.12.2023 15:23 Tym metrem nie będą jeździli mieszkańcy Gocławia – powiedział w Radiu dla Ciebie Stanisław Biega z Centrum Zrównoważonego Transportu. Ekspert ds. transportu odniósł się w ten sposób do planów warszawskiego ratusza związanych z budową III linii metra. Zgodnie z założeniami ma ona prowadzić z Gocławia przez Grochów.

Kiedy metro na Gocław (autor: RDC)

Eksperci od transportu krytykują przebieg III linii metra w Warszawie. Ich zdaniem łącznik na stacji Metro Świętokrzyska nie będzie gotowy na przyjęcie kolejnych pasażerów.

Warszawski ratusz w ubiegłym tygodniu ogłosił przetarg na projekt budowy III linii metra. Zgodnie z założeniami nitka prowadzić z Gocławia przez Grochów i łączyć się z linią M2 na stacji Stadion Narodowy.

Jak powiedział w audycji „Jest sprawa” Jakub Madrjas z portalu transport-publiczny.pl, jej wykorzystanie jest zupełnie pozbawione sensu, ponieważ żeby tam dojechać, nowa linia najpierw musiałaby objechać całą Pragę.

– Nawet jeśli zachęcimy gocławian do tego, żeby pojechali na stadion dookoła Pragi, dopchali się do wagoników z Targówka, już teraz zapchanych, to tylko dopchamy dodatkowe osoby do już przeciążonego łącznika na stacji Świętokrzyska, co może się skończyć tragedią – zauważył Madrjas.

Jak z kolei dodał Stanisław Biega z Centrum Zrównoważonego Transportu, lepiej było rozpocząć prace nad linią metra na Białołękę lub połączeniem Gocławia drugim odcinkiem – przez Mokotów.

– Dziś bezpośrednim autobusem z Gocławia jest szybciej do centrum miasta, niż kiedy powstanie linia metra. Tym metrem nie będą jeździli mieszkańcy Gocławia – powiedział.

Rozpoczęcie samych prac budowlanych nad III linią metra zaplanowano na 2028 rok. Według szacunków budowa potrwa mniej więcej 3–4 lata.

Trzecia linia metra – trasa

W pierwszym etapie budowy linii M3 powstanie sześć stacji. Nowa linia zostanie poprowadzona z funkcjonującej już od kilku lat stacji Stadion Narodowy. Stamtąd M3 pojedzie na kolejne stacje: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław. Oprócz tego powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Linia M3 zaplanowana jest z myślą o 180 tysiącach osób mieszkających na Pradze-Południe. Metro zapewni również sprawną obsługę komunikacyjną dużych osiedli – Gocławia, Grochowa i Kamionka. Dzięki temu mieszkańcy drugiej – pod względem liczby mieszkańców – dzielnicy Warszawy będą mogli dotrzeć do centrum miasta już w ok. 17 min.

Ratusz podał, że z pierwszego odcinka linii M3 w ciągu doby korzystać będzie ponad 315 tys. pasażerów. W samym tylko szczycie porannym będzie to ponad 26 tys. osób.

„Przebieg trzeciej linii metra został wyznaczony nową trasą na podstawie analiz niezależnych ekspertów, a także na podstawie wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta, o jego dalszym rozwoju” – wyjaśnił ratusz.

Projekt i co dalej?

Etap projektowania I etapu realizacji linii M3 powinien zakończyć się w 2026 roku, a uzyskana dokumentacja umożliwi ogłoszenie przetargu na jego budowę. Podpisanie umowy ze zwycięzcą tego postępowania planowane jest na 2027 rok – tak by w 2028 można było rozpocząć prace budowlane.

W obowiązującym masterplanie dla Warszawy do 2050 roku druga część linii M3 zostanie w przyszłości przedłużona – przez Wisłę i Mokotów – na Ochotę (stacja Żwirki i Wigury).

Czwarta linia metra

Równolegle z projektowaniem linii M3 prowadzone będą prace przedprojektowe dla całej czwartej linii metra (26 km, 23 stacje + STP). Ich celem będzie opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, pozwalającego na: ustalenie stref wpływu obiektów metra na otoczenie; wykonanie badań i dokumentacji geologicznej; analiz w zakresie technicznym, środowiskowym, eksploatacyjnym, możliwości podziału linii M4 na odcinki i kolejności ich realizacji – niezbędnych na dalszych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Obecnie w Warszawie powstają trzy ostatnie stacje na bemowskim odcinku linii M2, czyli: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Budowana jest również stacja techniczno-postojowa Karolin. To ostatni etap prac na tej linii, która w całości wydłuży się o kolejne 4 km tuneli i będzie oddana do użytku za 3 lata – w 2026 roku. Sieć metra liczyć będzie wówczas 46 km – z 42 stacjami.

