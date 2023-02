Strażacy-ratownicy z Warszawy na akcji w Turcji. „Są wyszkoleni do pracy przy katastrofach budowlanych" Przemysław Paczkowski 07.02.2023 14:53 17 strażaków i pies. Grupa poszukiwawcza złożona ze strażaków z Komendy Miejskiej w Warszawie i psa poleciała z pomocą do Turcji. Mają być wsparciem dla miejscowych służb w wyciąganiu rannych spod gruzu po tragicznych trzęsieniach ziemi.

Polscy strażacy pomagają w Turcji (autor: KG PSP)

- Polscy ratownicy pracują blisko epicentrum najsilniejszych wstrząsów - mówi st. kapitan Damian Wałpuski, który także miał polecieć do Turcji, jednak został w Polsce ze względów rodzinnych. - Są to normalni strażacy, którzy na co dzień gaszą pożary na terenie Warszawy, ale też są dodatkowo wyszkoleni, aby nieść tą pomoc przy katastrofach budowlanych. Naszym zadaniem będzie tam zlokalizowanie tych żywych osób, które wciąż są pod gruzami, ponieważ nasze psy są wyszkolone tylko do oznaczania osób żywych pod gruzami - dodaje.

Podział sektorów gdzie działa nasza drużyna. Na miejscu tylko nasza ekipa. Dużo pracy przed naszymi ratownikami i psiakami 🇹🇷🇵🇱❤️🚒💪🏻👍🏻✌🏻 pic.twitter.com/A53BoXhWr2 — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) February 7, 2023

Powodzenie misji spoczywa w dużej mierze na najmniejszym członku grupy poszukiwawczej. Labrador o imieniu Ruki spędził podróż w komfortowych warunkach. Całą trasę samolotem siedział przy swoim przewodniku na fotelu pasażera.

- Pies jest naszym najlepszym narzędziem pracy do zlokalizowania osób żywych w gruzowisku. Musimy dbać o to, żeby w momencie pojawienia się na miejscu był on gotowy do pracy. W miarę komfortowych tę podróż spędził - wyjaśnia.

W sumie do Turcji poleciało 76 strażaków, 5 ratowników medycznych i 8 psów.

Trzęsienie ziemi w Turcji

Epicentrum trzęsienia, które nastąpiło w poniedziałek o godz. 4.17 czasu lokalnego (godz. 2.17 w Polsce), znajdowało się na głębokości 10 km, 37 kilometrów na północny zachód od liczącego ok. 2 mln mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią - przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych; najsilniejsze o magnitudzie 6,6. Wstrząsy odczuwalne były także w Egipcie, Libanie i na Cyprze.

Gwałtowne trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło w poniedziałek południowo-wschodnią Turcją i Syrią, spowodowało śmierć ponad 5 tysięcy osób,a ponad 20 tysiecy zostało rannych - poinformowała we wtorek rano oficjalna turecka organizacja humanitarna AFAD.

