Zwycięstwo Igi Świątek w Dubaju. Polka awansowała do 1/8 finału

Najwyżej rozstawiona 21-letnia Polka miała w pierwszej rundzie wolny los, a w drugiej trafiła na rok młodszą, 39. w rankingu WTA Fernandez - finalistkę wielkoszlemowego US Open w 2021 roku.

Świątek, która w sobotę zwyciężyła w finale turnieju w Dausze i obroniła tytuł, z Kanadyjką zmierzyła się po raz drugi. W styczniu ubiegłego roku w Adelajdzie wygrała równie gładko 6:1, 6:2.

Następna rywalka może być dla Świątek większym wyzwaniem. Zajmująca 13. pozycję na świecie Samsonowa była bliska pokonania Polki w półfinale ubiegłorocznego turnieju w Stuttgarcie, gdzie przegrała 7:6 (7-4), 4:6, 5:7. Do meczu z faworytką przystąpi po wyeliminowaniu Hiszpanki Pauli Badosy w pierwszej rundzie i walkowerze w drugiej.

W poprzedniej edycji zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Świątek dotarła do 1/8 finału. Przegrała wówczas z późniejszą triumfatorką imprezy Łotyszką Jeleną Ostapenko.

W kwalifikacjach singla odpadła Magdalena Fręch. Z kolei w grze podwójnej Alicja Rosolska i Norweżka Ulrikke Eikeri przegrały w 1/8 finału z rozstawionymi z numerem trzecim Amerykanką Desirae Krawczyk i Holenderką Demi Schuurs 1:6, 2:6.

Catch Me If You Can 😼@iga_swiatek picks up ANOTHER straight sets win, dropping only 2 games!#DDFTennis pic.twitter.com/0OTLNpoLWh