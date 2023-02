Wschodząca gwiazda polskiego tenisa! Półfinalista AO mierzy wysoko. „Jest niedosyt” Łukasz Starowieyski 06.02.2023 17:43 Media już mówią o nim „windsurfer na korcie” ze względu na długie włosy i luz przy siatce. W debiucie w wielkoszlemowym turniej juniorskim Australian Open doszedł do półfinału. Tomasz Berkieta, zawodnik Legii, gość Magazynu Sportowego RDC, jest jedną z największych nadziei polskiego tenisa.

Tomasz Berkieta w Magazynie Sportowym Radia dla Ciebie (autor: RDC)

16-latkowi ambicji nie brakuje. Mimo sukcesu w debiucie ma apetyt na więcej. Tomasz Berkieta mówił na naszej antenie o swoich planach na przyszłość.

– Jest niedosyt, moim celem było wygrać ten turniej, ale i tak jestem zadowolony – podkreślał zawodnik.

Gość Magazynu Sportowego jest gotowy na sukcesy w turniejach seniorskich, tym bardziej że, jak mówi, umie przegrywać.

– Nigdy mnie to nie ruszało, traktuje to, że coś źle zrobiłem, coś muszę poprawić bardziej jako lekcję, a nie jako koniec świata – zapewniał.

Plany na ten sezon? Łączenie gry w turniejach juniorskich i seniorskich. W juniorach chce zakończyć sezon w pierwszej dziesiątce.

– Na koniec roku, jak się jest w top 10, to dostaje się osiem dzikich kart do challengerów, tak naprawdę jest o co grać – dodał.

Na pewno zagra też w kolejnych wielkoszlemowych turniejach juniorskich. W rankingu seniorskim liczy na awans do top 500.

Na korty Berkieta wróci już w przyszłym tygodniu – wystąpi w turniejach juniorskich w Kairze.

