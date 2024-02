Wizyta Andrzeja Dudy w Afryce. O czym rozmawiał z prezydentem Kenii? RDC 05.02.2024 12:47 Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że jego wizyta w Kenii będzie stanowić silny impuls do rozwoju polsko-kenijskiej współpracy gospodarczej, a także w dziedzinach nauki i badań. Przywódca Kenii William Samoei Ruto zadeklarował, że Polska jest tam cenionym partnerem i zachęcał do inwestowania w jego kraju.

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Kenii Williamem Samoei Ruto (autor: Radek Pietruszka/PAP)

W poniedziałek w Nairobi odbyło się spotkanie prezydenta Dudy z jego kenijskim odpowiednikiem. Kenia to pierwszy przystanek w podróży polskiego prezydenta do Afryki Wschodniej. Duda odwiedzi też Rwandę i Tanzanię.

Prezydent Polski podkreślał podczas wspólnej konferencji, że jego wizyta jest pierwszą podróżą prezydenta RP do Kenii w ciągu 61 lat istnienia relacji dyplomatycznych obu państw. Zaznaczył, że niesie ona ze sobą bardzo duży ładunek ekonomiczny na przyszłość dla obu krajów.

Rozmowa prezydentów

Andrzej Duda podkreślił, że głównym tematem rozmów z prezydentem Ruto były kwestie gospodarcze, kierunki rozwoju i perspektywy na przyszłość. Mówił o zorganizowanym niedawno przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) polsko-kenijskim forum gospodarczym, które zgromadziło wielu przedsiębiorców zainteresowanych współpracą.

Prezydent przekazał, że w poniedziałek razem z przywódcą Kenii wezmą udział w drugiej odsłonie tego forum biznesowego. Zaznaczył, że obszarów do rozwoju współpracy przedsiębiorców z obu krajów jest co najmniej kilka: rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, mleczarstwo, nowoczesne technologie w ochronie środowiska, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, nowoczesna polityka podatkowa, sektory bankowy i usług medycznych.

Dodał, że wśród poruszonych tematów znalazły się także niepokoje, które są w Afryce, także w tej jej części (wschodniej – przyp. red.); sytuacje wojenne, z którymi Kenia ma czynienia w swoim sąsiedztwie. Prezydent przekazał, że on z kolei w rozmowie z prezydentem Ruto relacjonował sytuację za wschodnią granicą Polski, wynikającą z rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wyjaśniał też, jak dramatyczne są skutki tej wojny oraz wskazywał na jej wpływ na światowy rynek żywnościowy i energetyczny.

Zaproszenie do Polski

Andrzej Duda przekazał, że zaprosił prezydenta Kenii do Polski. – I mam nadzieję, że ta wizyta, która jest spektakularna ze względu na to, że jest pierwszą wizytą polskiego prezydenta w Kenii, będzie miała także wymiar przełomowy, jeśli chodzi o naszą dalszą współpracę. Będzie to pierwszy bardzo silny impuls do współpracy gospodarczej, także do rozwoju współpracy w dziedzinie nauki, badań. Ale mam też nadzieję, że drugim takim impulsem będzie wizyta pana prezydenta u nas, w Polsce, w Warszawie, na którą już w tej chwili czekamy – zaznaczył.

Również prezydent Kenii William Samoei Ruto ocenił, że wizyta Dudy jest szansą, która pozwoli wykorzystać długoletnią przyjaźń oraz budować silniejsze i głębsze relacje między oboma krajami.

– Polska jest cenionym partnerem w Kenii. Mamy wspólne wartości, ambicje oraz aspiracje, które kształtują nasze obecne i przyszłe stosunki. Razem staramy się wzmocnić współpracę handlową i gospodarczą. (Podejmujemy też działania dotyczące) rolnictwa, bezpieczeństwa żywności, zmierzające do ochrony klimatu, a także inicjatywy, które wnoszą wkład na rzecz (rozwoju) multilateralizmu – mówił prezydent Kenii.

Prezydent Kenii relacjonował, że podczas rozmowy z prezydentem Dudą poruszono kwestię konieczności zwiększenia współpracy handlowej i inwestycyjnej między Nairobi i Warszawą. Zapraszał też polski biznes do inwestowania w Kenii. – Uważam, że należy wykorzystać strategiczne położenie Kenii. Nairobi może być bramą i hubem dla inwestycji regionalnych, a także kontynentalnych. Jako siła technologiczna Kenia daje niezrównane możliwości – podkreślił Ruto.

Kenijski przywódca dodał, że poruszono tematy dotyczące rolnictwa, przemysłu mleczarskiego, zielonej energii. Poinformował również, że Kenii potrzebne są technologie magazynowania wody i zarządzania wodą. Przekazał, że rozmawiano także na temat rynku pracy. – Mamy wysoce wykształconych profesjonalistów, Polska jest natomiast krajem, w którym brakuje pracowników. Moglibyśmy ustanowić odpowiednie ramy, na których skorzystałyby oba nasze państwa. Oczekujemy dalszych dyskusji na ten temat – powiadomił

W obecności prezydentów podpisano dwa memoranda: dotyczące solidarności podatkowej oraz o współpracy w zakresie rolnictwa. W imieniu Polski dokumenty podpisał wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

Czytaj też: Prezydent A. Duda: kontynuujemy misję budowania relacji z krajami Afryki