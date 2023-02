Zagłosuj na sportowca stycznia w plebiscycie Radia dla Ciebie! Łukasz Starowieyski 06.02.2023 12:00 Zaczynamy piątą edycję plebiscytu „Magazynu Sportowego” RDC. Ruszyło głosowanie na Sportowca Stycznia na Mazowszu. O tytuł walczą dwaj tenisiści:Jan Zieliński i Tomasz Berkieta oraz łyżwiarz szybki Marek Kania.

Jan Zieliński wraz z Hugo Nysem doszli aż do finału turnieju deblowego Australian Open. Zawodnik Centralnego Klubu Tenisowego z Grodziska Mazowieckiego ma 26 lat i już w czasach juniorskich osiągał duże sukcesy. wygrywając Igrzyska olimpijskich młodzieży w mikście, oraz zdobywając srebro w drużynowych mistrzostwach Europy. Od pewnego czasu specjalizuje się w grze podwójnej. Dotąd wygrał dwa turnieje rangi ATP.

Seniorskie sukcesy jeszcze przed Tomaszem Berkietą. 16-letni zawodnik Legii w styczniu zadebiutował w turnieju wielkoszlemowym. W Melbourne doszedł aż do półfinału, co dało mu awans na 15. miejsce w rankingu juniorskim. W 2021 r. został uznany najlepszym zawodnikiem Europy do lat 16.

Trzecim kandydatem w naszym plebiscycie jest Marek Kania. Łyżwiarz szybki zdobył brązowy medal Uniwersjady, zdobył też złoto mistrzostw Polski w sprinterskim wieloboju. Kania ma w swoim dorobku także zwycięstwo w biegu drużynowym Pucharu Świata oraz brąz zeszłorocznych ME.

Sportowca Stycznia poznamy 20 lutego.

