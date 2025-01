Polska przegrała z USA w finale tenisowego turnieju United Cup w Sydney RDC 05.01.2025 12:18 Tenisowa reprezentacja Stanów Zjednoczonych wygrała United Cup - turniej drużynowy, rozgrywany w Australii. W decydującym meczu finału w Sydney Hubert Hurkacz przegrał z Talorem Fritzem 4:6, 7:5, 6:7. Wcześniej Iga Świątek uległa Coco Gauff 4:6, 4:6. Amerykanie prowadzą więc 2:0. Do rozegrania pozostał jeszcze mikst, ale nie będzie miał już wpływu na końcowy triumf.

Hubert Hurkacz (autor: PAP/EPA/MARK EVANS)

Polska przegrała z USA w finale tenisowego turnieju United Cup w Sydney. Najpierw Iga Świątek uległa Coco Gauff 4:6, 4:6, a następnie Taylor Fritz pokonał Huberta Hurkacza 6:4, 5:7, 7:6 (7-4).

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

W fazie grupowej Polska wygrała z Norwegią i Czechami po 2:1, w ćwierćfinale pokonała Wielką Brytanię 3:0, a w półfinale Kazachstan również 3:0. Amerykanie w grupie wygrali z Kanadą 2:1 i z Chorwacją 3:0, a następnie z Włochami 2:1 i Czechami 3:0.

United Cup to sprawdzian przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 12 stycznia. Do zdobycia było maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosiła 10 milionów dolarów.

To trzecia edycja United Cup. Przed rokiem Polacy dotarli do finału, w którym przegrali z Niemcami. Przed dwoma laty polski zespół odpadł w półfinale, po porażce z USA. Biało-czerwoni jako jedyni dotarli do najlepszej czwórki w każdej odsłonie imprezy.

Czytaj też: Porażka Igi Świątek w pierwszej części finału United Cup w Sydney. Przegrała z Coco Gauff