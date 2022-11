Twarde Pierniki pokonane – Legia z czwartym zwycięstwem w lidze 06.11.2022 11:20 W meczu VII kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa pokonała Twarde Pierniki Toruń 81:68. Najskuteczniejszym zawodnikiem stołecznej ekipy był Amerykanin Devyn Marble, zdobywca 24 punktów.

Legia z czwartym zwycięstwem w lidze (autor: Piotr Koperski)

Legioniści zaczęli od pięciu z punktów z rzędu autorstwa Devyna Marble’a. Torunianie nie pozostawali dłużni i dzięki trafieniom Kenicia, Tomaszewskiego i Cela prowadzili 7:5. Stan ten nie trwał długo, bowiem w kolejnych akcjach to Legia była skuteczniejsza dzięki czemu objęła kilkupunktowe prowadzenie. Przy stanie 15:9 o przerwę na żądanie poprosił trener gości, Milos Mitrovic. Wskazówki szkoleniowca nie zdały się na wiele - koncertowo grał Devyn Marble, który w pierwszej kwarcie zdobył aż 18 punktów a jego zespół, warszawska Legia prowadziła 28:14. Torunianie rzucili się do odrabiania strat – trafiali Tomaszewski, Cel, Gibbs i Brunk dzięki czemu Twarde Pierniki zniwelowały stratę do zaledwie pięciu oczek. Goście poszli za ciosem i na przerwę schodzili przegrywając już tylko 39:42.

Od serii 8:0 trzecią kwartę rozpoczęli Zieloni Kanonierzy. Wkrótce przewaga Legii powróciła do dawnych rozmiarów, czyli 14 punktów. Do skutecznego Marble’a dołączyli Ray McCallum i powracający po kontuzji Travis Leslie, który w kolejnych minutach powiększali dorobek zespołu. Przed ostatnią kwartą meczu warszawianie prowadzili 65:50. W czwartej odsłonie meczu torunianie podejmowali próby dogonienia rywali, ale Legia nie pozwalała przeciwnikom na zbyt wiele wciąż utrzymując bezpieczną przewagę. Ostatecznie Zieloni Kanonierzy triumfowali 81:68 tym samym zwyciężając po raz czwarty w trwającym sezonie Energa Basket Ligi.

„Dziękuję rywalom za dobry mecz, publiczności, która wypełniła halę i mocno nas wspierała. Gratuluję swoim zawodnikom zwycięstwa. Ważny mecz, graliśmy już w tym sezonie w pełnym skaldzie, ale wtedy dopiero do gry wchodzili Grzegorz Kulka i Łukasz Koszarek. Dziś ten skład był pełniejszy niż wówczas. Do przerwy na mecze reprezentacji Polski przystępujemy zdrowi. Mamy nad czym pracować, by w listopadzie i grudniu powalczyć o bardzo ważne dla nas zwycięstwa” – powiedział po meczu trener Wojciech Kamiński.

Po siedmiu kolejkach Energa Basket Ligi Legia ma bilans 4 zwycięstw i trzech porażek. W najbliższych dniach nastąpi przerwa w rozgrywkach podczas której reprezentacja Polski rozegra mecze prekwalifikacji do Eurobasketu 2025.

