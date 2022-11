To jest dla nas katastrofa - Mirosław Ziętarski o zmianach na Igrzyskach w 2028 roku i polskim wioślarstwie Przemysław Paczkowski 14.11.2022 14:38 Wioślarz, mistrz świata w czwórce podwójnej Mirosław Ziętarski był gościem Magazynu Sportowego. Na Igrzyskach w 2028 w Los Angeles planowana jest duża zmiana dotyczące biegów wioślarskich. Ze względu na dostępną infrastrukturę dystans z 2 km miałby zostać zmniejszony do 1,5 km.

Mirosław Ziętarski (autor: RDC)

- Do tych dwóch dystansów inaczej się trenuje - mówił polski wioślarz.

- To jest katastrofa dla nas. Bieg dwa kilometry a półtora, to jest duża różnica. Ewidentnie im krótszy dystans tym trzeba być bardziej dynamicznym i szybkim. Ja się raczej zaliczam do tych długodystansowców - wyjaśnia gość RDC.

Wrześniowe Mistrzostwa Świata nie mogą być zaliczone do udanych dla polskich wioślarzy. Tylko dwie osady wróciły z medalem.

- Nie uważam, że ciągniemy polskie wioślarstwo - mówił Ziętarski.

- Zrobiliśmy jako dwie osady, bo jeszcze dwójka niepełnosprawnych miała medal srebrny więc wspólnie zrobiliśmy dwa medale. Czasem tak bywa,że jest gorszy rok, były też zmiany - dodaje





Mirosław Ziętarski to również złoty medalista Mistrzostw Europy oraz dwukrotny olimpijczyk . Zajął 4. miejsce w Rio de Janeiro i 6. w Tokio w dwójce podwójnej.

