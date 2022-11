W Pionkach znów będzie działał najstarszy na Mazowszu basen Iwona Rodziewicz-Ornoch 14.11.2022 14:03 Wyremontowany basen z 1932 roku, najstarszy na Mazowszu - zacznie działać po Nowym Roku - dowiedziało się RDC. To dobra informacja dla mieszkańców podradomskich Pionek. Wcześniej inwestycja stała pod znakiem zapytania ze względu na wysokie koszty energii.

Wyremontowany basen w Pionkach (autor: pionki.pl)

- Stwierdziliśmy jednak , że warto przywrócić ten budynek mieszkańcom - mówi RDC burmistrz Pionek Robert Kowalczyk.

- Basen został odebrany do użytkowania. W tej chwili trwają prace porządkowe. Będziemy nalewać wodę, potem będziemy ją badać. Przymierzamy się do tego żeby basen uruchomić po Trzech Królach - dodaje burmistrz.

Niecka w basenie została już wyremontowana 4 lata temu, teraz wypiękniały szatnie i zaplecze socjalne. Basen w Pionkach to kawał historii, remontowany był pod nadzorem konserwatora zabytków - dodaje burmistrz.



- To pierwszy basen na terenie Mazowsza w ogóle jaki powstał, bo to jest basen przedwojenny z 1932 roku. Tutaj powstawały Centralny Okręg Przemysłowy, były duże zakłady zbrojeniowe no i tutaj dbano o zaplecze. Tu powstał nowoczesny szpital, tu powstało stare kasyno, które było taką wizytówką kulturalną tego regionu - wyjaśnia Robert Kowalczyk.

Basen Miejski w Pionkach zaprojektowany przez Eugeniusza Czyża jako łaźnia został oddany do użytkowania w 1938 roku.

