Selekcjoner kadry narodowej na trybunach meczu Wisły Płock. „Dobra okazja dla młodszych zawodników” Przemysław Paczkowski 11.02.2023 14:44 Fernando Santos obejrzy z trybun dzisiejszy mecz Wisły Płock. Jak zapowiedział Polski Związek Piłki Nożnej, nowy selekcjoner pojawi się w sumie na trzech meczach 20. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zaczął od piątkowego spotkania Lechia Gdańsk - Widzew Łódź..

Dziś Santos obejrzy mecz drużyny z Mazowsza. Wisła Płock zagra o 17:30 z Lechem Poznań.

- To dobra okazja do pokazania się młodszym zawodnikom - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC kapitan Nafciarzy Jakub Rzeźniczak. - Szczególnie dla tych zawodników, którzy jakoś tak bardziej myślą o swojej przyszłości w reprezentacji, jest to duży bodziec. Zawsze, jak jest nowy szkoleniowiec, jest nowa karta i nowe szanse. Myślę, że to na pewno będzie działało na głowę i psychikę piłkarzy, którzy chcą w tej kadrze zagrać - tłumaczył.





Swoje tournee nowy trener Biało-Czerwonych zakończy w stolicy spotkaniem Legia Warszawa - Cracovia Kraków. Ten mecz w niedzielę.