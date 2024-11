Dziś mecz Legia Warszawa vs. Cracovia. Transmisja na antenie Polskiego Radia RDC Miłosz Kuter 23.11.2024 12:59 Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Cracovią. Mecz zostanie rozegrany w ramach 16. kolejki Ekstraklasy. W Polskim Radiu RDC będziemy transmitować spotkanie z komentarzem na żywo. Zapraszamy tuż po godzinie 20:00 w imieniu Przemysława Paczkowskiego i Tomasza Sokołowskiego.

Legia Warszawa vs. Cracovia (autor: Legia Warszawa/X)

W sobotnim meczu 15. kolejki ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Cracovią „Pasy” będą bronić będą bronić czteropunktowej przewagi nad stołecznym zespołem.

Obie drużyny dzieli 4 punktowa różnica - więc gra toczy się o „być albo nie być” w elicie Ekstraklasy.

- To ważne w kontekście mistrzostwa, o którym Legia marzy od początku sezonu - mówi Dariusz Dziekanowski, były piłkarz Legii i reprezentacji Polski. - Ja myślę, że Legia, jeżeli nie będzie mistrza, to będzie porażka. Pamiętajmy o tym, że to jest walka i trenera Feio, który ma wiele rzeczy do udowodnienia. Sam sobie psuje niektóre rzeczy, sam dobrze robi - wskazuje.



Ekspert magazynu sportowego RDC Tomasz Sokołowski wskazuje, że drużyna z Małopolski jest ostatnio w świetnej formie.

- Cracowia jest rozpędzona. To jest zespół, który oczywiście w każdym spotkaniu praktycznie traci bramki - nie jedną, a więcej. Więcej strzela. Potrafią wygrać na Jagiellonii. Ale to Cracowia i kontry, i po stałych fragmentach gry, i z gry. Piekielnie są mocni - mówi.



