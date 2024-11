Zawody pływackie „LIGHT it Up! Swimming Show” w OSiR Żoliborz już za tydzień

To będzie prawdziwe święto pływania - na pływalni OSiR Żoliborz za tydzień odbędzie się druga edycja „LIGHT it Up! Swimming Show”. Weźmie w nich udział 500 zawodników z całej Polski w wieku od 9 do 13 lat. Będą oni rywalizować w konkurencjach sprinterskich, w formule eliminacji i finałów z podziałem na roczniki.